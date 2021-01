Bordeaux-Bègles - Toulon

Vaincus la semaine dernière au terme d’un match très plaisant face au Stade toulousain, l'UBB s’apprête à recevoir une autre équipe qui a brillé la semaine dernière : le RCT, large vainqueur de Clermont à Mayol. Pour Christophe Urios et ses hommes, la situation est simple : s’ils veulent sortir du ventre mou, ils doivent venir à bout des joueurs de la Rade. Mais gare au RCT qui va débarquer à Chaban-Delmas avec le plein de confiance et et qui n'a strictement rien à perdre. La saison passée, l'UBB l'avait emporté 34-12 et Toulon n'a gagné qu'un de ses six derniers déplacements en Gironde.

Notre pronostic : Victoire de Bordeaux-Bègles.

Montpellier - Toulouse

C’est un enchaînement infernal que s’apprête à vivre le MHR avec trois matchs en l’espace de huit jours. Et la première étape de ce triptyque avant de se rendre à Lyon et à Brive la semaine prochaine, c'est un Stade toulousain en pleine confiance après son succès bonifié face à l'UBB. Toulouse n'a pas perdu de matchs depuis deux mois… La pression se trouve logiquement dans le camp du MHR, après sa défaite amère à La Rochelle et qui pourrait commencer à regarder vers le bas en cas de défaite.

Notre pronostic : Victoire de Montpellier, bonus défensif pour Toulouse.

Agen - La Rochelle

Après une nouvelle défaite, la douzième cette saison en championnat en autant de rencontres, le SUA va se mesurer à ce qui se fait de mieux en ce moment en Top 14 en affrontant La Rochelle. Les hommes de Grégory Patat, eux, sont en confiance surtout après le succès face à Montpellier acquis dans des conditions difficiles. Agen et ses jeunes pousses convaincantes au Racing tenteront de faire chuter le leader. Mais ce déplacement ne sera pas évident pour les Maritimes qui s'étaient inclinés lors de leur dernière venue à Armandie, en mars 2019 (19-7).

Notre pronostic : Victoire de La Rochelle.

Lyon - Castres

Alors qu’ils espéraient beaucoup de leur déplacement à Brive, les Lyonnais ne sont revenus qu’avec un point de bonus défensif comme lot de consolation. Les coéquipiers de Baptiste Couilloud joueront donc très gros dans cet enchaînement de trois matchs en huit jours avec les réceptions de Castres et ensuite de Montpellier. Pas le droit à l’erreur donc. Sauf que les Castrais, qui viennent de changer d’entraîneur des trois-quarts avec l'arrivée de David Darricarrère, sont en quête de sursaut. Lors de son dernier voyage à Gerland, le CO l'avait emporté 23-15, c'était le 2 mars 2019.

Notre pronostic : Victoire de Lyon.

Stade français - Brive

Le Stade français est en quête de rachat. Une semaine après avoir vu la victoire leur filer entre les doigts à la sirène contre Pau, comme à Lyon un mois plus tôt, les Parisiens veulent retrouver le goût du succès. Mais méfiance car les Brivistes sont en forme. Le CABCL reste en effet sur trois succès en championnat et s’est replacé en milieu de tableau. Si elle veut pouvoir conserver sa place dans le top 6, la bande de Gonzalo Quesada se doit de l’emporter.

Notre pronostic : Victoire du Stade français avec le bonus offensif.

Clermont - Racing 92

Le week-end dernier, face à Toulon et Agen, les Auvergnats et les Franciliens avaient fait tourner leur effectif et de laisser de nombreux cadres au repos. Il faut donc certainement s’attendre à ce que cette affiche du dimanche soir du haut du tableau soit très tendue et mette en scène quelques-unes des grandes stars du Top 14. Matsushima, Imhoff, Yato, Russell, Penaud ou Chat sont ainsi attendus sur la pelouse de Marcel-Michelin. Avec des enjeux différents : pour Clermont, retrouver le top 6 et pour le Racing, conserver sa place sur le podium. Cette destination réussi au Racing avec quatre victoires sur les huit derniers matchs à Michelin.

Notre pronostic : Victoire pour le Racing 92, bonus défensif pour Clermont.