Agen - Racing 92

Si Agen n'a plus rien à jouer depuis de nombreuses semaines, ce n'est pas le cas pour le Racing 92 ce week-end. À l'occasion de la dernière rencontre en phase régulière de top 14, les Racingmen actuellement quatrièmes avec 69 points, suivi de près par Castres qui a aussi 69 points, devront remporter la victoire impérativement à Armandie pour pouvoir disputer leur quart de finale à domicile. Une rencontre donc largement à la portée du Racing qui aura à cœur de retrouver la victoire à l'extérieur.

Notre pronostic : victoire du Racing 92

Castres - Toulon

La victoire à domicile est impérative ce week-end pour officialiser la place des Castrais dans le Top 6 du championnat. Cinquième du classement avec 69 points, le danger vient de la Rochelle, septième au classement avec 66 points. Le Castres Olympique peut même espérer devancer les Racingmen en empochant plus de points que leur adversaire pour avoir le droit de recevoir en barrages. Du côté des Toulonnais, il n'y a plus rien à jouer lors de cette dernière journée au terme d'une saison plutôt décevante.

Notre pronostic : victoire de Castres

Clermont - Montpellier

C'est une affiche qui promet d'être spectaculaire, en effet, Clermont et Montpellier, en bonne forme cette saison auront l'envie de terminer sur une victoire pour la dernière journée des phases finales. L'enjeu est de taille pour les Héraultais, sixièmes au classement avec 66 points, qui vont devoir viser la victoire bonifiée au stade Marcel-Michelin pour s'assurer une place dans le top 6. Alors que les Clermontois sont certains de jouer une demi-finale de Top 14, l'objectif sera d'aller chercher une dernière victoire à domicile pour saluer les partants, mais aussi pour fêter une saison réussie avec notamment un titre de Challenge Cup.

Notre pronostic : victoire de Clermont

Grenoble - Lyon

Un match sans enjeu sur le papier. Pour Lyon, (troisième avec 74 points) la qualification pour les barrages à domicile est déjà actée. Grenoble aussi, est assuré de jouer « l'access match » , fixé le 2 juin, contre le perdant de la finale de Pro D2 (qui opposera Brive contre Bayonne). Pour autant un derby peut toujours réserver des surprises, alors que les deux équipes auront pour objectif de préparer leurs prochaines échéances.

Notre pronostic : victoire de Lyon avec bonus offensif

Stade Français – Pau

Une autre affiche sans enjeu. Au terme d'une saison plutôt mauvaise pour le Stade Français, les Parisiens finissent à la huitième place du classement avec 60 points, à six points du top 6. Aucun espoir donc pour les phases finales. Même bilan pour la Section Paloise très en difficulté cette année. Les onzièmes du classement sont assurés depuis quelques semaines de jouer la saison prochaine en Top 14. Ce dernier match sera donc peut être pour les deux équipes l'occasion de terminer une difficile année sur une note un peu plus positive.

Notre pronostic : victoire du Stade Français

Stade Toulousain – USAP

Le premier du classement contre la lanterne rouge, la rencontre entre le Stade Toulousain et l'USAP, ne représente, elle aussi aucun enjeu au classement. À quelques semaines de la demi-finale, les Toulousains auront pour objectif de faire une dernière répétition avant de partir en stage en Espagne, mais aussi de livrer une dernière belle victoire aux supporter sur la pelouse d'Ernest-Wallon à l'issue d'une saison pleine de records pour les Rouge et Noir. Les Perpignanais, assurés de jouer en Pro D2 l'année prochaine, tenteront de jouer cette dernière rencontre dans l'élite avec honneur et fierté.

Notre pronostic : victoire du Stade Toulousain avec bonus offensif

La Rochelle- Bordeaux

Huitième de finale à Marcel Deflandre. La Rochelle, septième (66 points) reçoit l'Union Bordeaux-Bègles, déjà hors course. Si les Rochelais ne sont plus maîtres de leur destin, ils devront néanmoins mettre toutes les chances de leur côté pour espérer rafler une qualification. Car une victoire couplée à un faux pas de Montpellier sur la pelouse de Clermont qualifierait le club des Charentes. En face, l'UBB terminera son chemin de croix qui l'aura vu échouer une nouvelle fois aux portes du Top 6. De plus engagés sur une série de quatre défaites, les deux victoires acquises à l'extérieur (à Perpignan puis à Castres) semblent désormais bien loin pour les Girondins.

Notre pronostic : victoire de la Rochelle