Top 14 - Le Racing laisse Toulon en rade

Dans le choc de cette 14e journée, le Racing a disposé du Rugby Club Toulonnais (22-13), au terme d'un match sans grandes envolées, mais avec du combat et une forme de suspens. Pas tant sur le sort de cette rencontre, mais dans la quête de bonus éventuels dans les dernières minutes. Avec une dernière action qui a poussé le chrono jusqu'à la 85e minute, avec des turnovers à la pelle, mais sans essai ni d'un côté ni de l'autre pour accrocher un bonus.

Le Racing a inscrit trois essais par Thomas (26e), Nakarawa (35e) et Klemenczak (69e). Toulon a répondu par Alainu'uese (72e) en fin de match. Le RCT qui a offert un visage bien différent de son match de la semaine dernière à Toulouse mais repart une nouvelle fois bredouille en déplacement alors que le Racing se replace.

Thomas marque et se blesse

Le Racing pourra peut-être nourrir des regrets au moment de faire les comptes en repensant à ce point de bonus non pris face à Toulon. Les Franciliens qui ont eu du mal à se mettre dans ce match, subissant la domination et la rage de Toulon dans les premières minutes. Au fil des minutes, les hommes de Labit et Travers se sont remis la tête à l'endroit avec un essai de Teddy Thomas. Un retour en force pour l'ailier international, mais de courte durée avec à la sortie de cette action, une blessure pour Thomas visiblement à nouveau touché aux ischios.

Le Racing a par la suite joué par coup sans parvenir à forcer le verrou toulonnais, malgré deux autres réalisations. Le Racing n'est pas parvenu à mettre à mal Toulon en seconde période et a plié suite au carton jaune de Tameifuna payant son indiscipline.

Toulon offre un autre visage

Peut-on parler de défaite encourageante ? Le débat reste ouvert. Mais par rapport à la gifle reçue la semaine dernière à Toulouse, le RCT a offert un tout autre visage à la Défense. Déterminé et bien en place en début de première période, les toulonnais ont cependant perdu le fil suite à une mauvaise sortie de camp de Webb sanctionnée par l'essai de Thomas. Derrière cet essai, le RCT a montré des lacunes défensives mais n'a pas sombré comme cela lui arrive parfois, pour revenir avec d'autres intentions au retour des vestiaires.

Pas suffisant cependant pour espérer repartir avec ne serait-ce qu'un point de ce déplacement. Le compteur des Varois reste bloqué à 0 en déplacement. Il faudra maintenant digérer la coupe d'Europe avant de se replonger dans le championnat et voir quel visage va afficher ce Toulon pour la suite de la saison.