Battus en finale de Champions Cup par l'équipe anglaise d'Exeter (31-27), les Racingmen ont annoncé vouloir réagir dès ce week-end, à l'occasion du derby face au Stade français, qui se jouera à Jean Bouin. Mais en auront-ils seulement les moyens ? La fenêtre internationale qui s'ouvre cette semaine risque en effet de diminuer énormément les coéquipiers de Henry Chavancy. Ce lundi matin, Bernard Le Roux, Camille Chat, Olivier Klemenczak, George-Henri Colombe, Virimi Vakatawa et Teddy Thomas ont tous rejoint Marcoussis quand Finn Russell et Guram Gogichashvili retrouveront l'Ecosse et la Géorgie, ces deux sélections s'affrontant ce week-end à Murrayfield. Quant à Juan Imhoff, également retenu par Mario Ledesma en équipe d'Argentine, il quittera lui-aussi les Hauts de Seine cette semaine.