Racing 92 - La Rochelle :

Le premier barrage de cette saison s’annonce très tendu entre les quatrièmes et cinquièmes au classement : Le Racing 92 et le Stade Rochelais. De retour à Colombes exceptionnellement, les Franciliens seront peut-être désorientés. Mais il en faudra surement plus ce vendredi après-midi pour faire vaciller les Ciel et Blanc toujours en quête d’un titre, après la grosse déception du quart de finale en Champions Cup à domicile contre Toulouse. Cependant le Stade Rochelais a lui aussi, toutes ses chances lors de ces barrages. Une équipe qui n’a plus rien à perdre après une saison en dent de scie et une cinquième place au classement prise au bout du fil.

Quel est votre pronostic ? Sondage 5634 vote(s) Racing 92 La Rochelle

Notre pronostic : victoire du Racing 92

Lyon - Montpellier :

Durant la saison régulière, le choix d'une victoire lyonnaise semblait évidente entre les deux formations mais tout n'est pas si simple aujourd’hui. Le MHR revient très fort avec une qualification dans la dernière journée de top 14 sur le terrain de Clermont. De quoi donner une véritable opposition pour les hommes de Pierre Mignoni. Il faudra des Lyonnais en pleine possession de leurs moyens pour ne pas vivre la désillusion de l'année précédente en demi-finale. Cette fois le Lou Rugby reçoit sur son terrain (à Gerland et pas au Groupama Stadium) ce qui devrait être un bel avantage. Le capitaine Julien Puricelli a déclaré sentir ses coéquipiers en forme et prêt à tenir tête a l'armada Montpelliéraine qui a tout à gagner.

Sur le dernier match au Stade Gerland durant l'édition 2018 - 2019 entre les deux équipes, Lyon a remporté la bataille 55-13. Le match retour dans le sud Montpellier avait encore perdu 14-25. Les cartes sont maintenant redistribuées. Surtout avec une seule défaite lors des neuf derniers matches dont quatre à l'extérieur.

Quel est votre pronostic ? Sondage 5371 vote(s) Lyon Montpellier

Notre pronostic : victoire de Lyon