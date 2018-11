Top 14 - Le Racing 92 espère éviter une nouvelle déroute à Montpellier

Outre la guerre des chefs déclarée entre Jacky Lorenzetti et Mohed Altrad, sur fond d’affaire Goosen et de banderoles caligraphiées hostiles à l’entrepreneur franco-suisse, les oppositions entre Montpellier et le Racing 92, ces derniers temps, c’est aussi de belles déculottées pour les Ciel et Blanc en terres héraultaises. De la boucherie de 2016 (60-7) à celle de la saison dernière (41-3) en passant par le non moins parlant 54-3 de 2017, l’Altrad Stadium a pris des allures d’arène de corrida ces trois dernières saisons pour les Altoséquanais.

"On est conscient que ce déplacement a été très délicat pour nous depuis 3 ans, mis à part le barrage de 2017, concède l’entraîneur des arrières du Racing 92 Laurent Labit. Il tombait aussi à chaque fois entre la fin du Tournoi des 6 Nations et la semaine avant les quarts de finale de Coupe d’Europe. On espère en tout cas changer le cours de l’histoire cette année".

Saigné par les joutes internationales et/ou le regard porté vers les matchs couperets de Champions Cup, le club francilien s’est ainsi rendu à Montpellier avec des intentions limitées et a lourdement chargé. Se dirige t-on vers le même scenario catastrophe dimanche, alors que le duo Travers-Labit devra se passer de Camille Chat, Cedate Gomes Sa, Wenceslas Lauret et Teddy Thomas en plus de ses prestigieux blessés (Ben Arous, Szarzewski, Le Roux, Machenaud, Lambie) ? Pas sûr.

Montpellier aussi compte ses absents

Déjà parce que Vern Cotter ne sera lui non plus pas dans le confort pour bâtir sa composition, ce qui n’a pas échappé au boss des avants franciliens Laurent Travers : "Eux comme nous sont impactés, que ce soit au niveau des sélectionnés (Picamoles, Galletier et Fall, ndlr) ou des blessures donc je pense que ça s’équilibre au niveau des effectifs".

Top 14 - Vern Cotter (Montpellier)Icon Sport

L’infirmerie du MHR n’est en effet pas bien moins garnie que celle du Racing et compte des blessés de marque comme Bismarck du Plessis, Jacques du Plessis, Konstantine Mikautadze, Yacouba Camara, François Steyn, Johan Goosen, Nemani Nadolo ou encore Timoci Nagusa. Des absences qui pèsent actuellement sur le niveau de jeu du MHR, qui dégage moins de puissance que la saison dernière. La dynamique actuelle est clairement en faveur du Racing 92, qui a marqué autant de points que son numéro de département lors de ses deux derniers matchs (44 contre l’Ulster, 48 contre Pau). Cela ne lui assurera rien dimanche, si ce n’est de se présenter au GGL Stadium avec un autre costume que celui de la victime annoncée.

Enfin, à défaut de ses Bleus, le Racing 92 pourra au moins compter sur ses autres internationaux Leone Nakarawa, Ben Volavola (Fidji) Guram Gogichashivili (Géorgie) ou Ben Tameifuna (Tonga), en stage avec leur sélection cette semaine mais de retour au Plessis-Robinson ce jeudi. Même Finn Russell sera sur le pont dimanche, bien que l’Écosse débute sa série de tests de novembre la veille face au pays de Galles. Loin d’être un détail, quand on sait la capacité de l’ancien ouvreur de Glasgow à débloquer les situations.