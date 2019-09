C'est via une publication Facebook sur la page de l'Association Usap que Bernard Llanoa a annoncé sa démission. "Comme je l’ai souvent répété, j’ai la conscience tranquille et je répondrai, s’il y a lieu, comme je l’ai fait par le passé, à toute sollicitation jusqu’à ce que mon bon droit soit reconnu", était-il écrit dans le post Facebook avant sa suppression. Le président de cette structure qui gère la partie amateur du club perpignanais est soupçonné d'être en lien avec une enquête menée depuis deux ans par l'antenne de police judiciaire de Perpignan. Une enquête portant sur des mouvements bancaires suspects. Selon nos confrères de l'Indépendant, Mr Llanoa "aurait au moins à quatre reprises ponctionné le budget associatif (alimenté notamment par les inscriptions à l’école de rugby, les fonds publics et les redevances du club pro) pour son propre compte et ce, sous divers prétextes". Enquête à suivre donc.