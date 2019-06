1. Le duo Tom Murday / Denis Marchois (Agen)

Voilà deux montres au sein du pack agenais ! 22 matchs cette saison pour l’Australien, et 23 pour le futur Palois. Alors oui, le SUA n’est que la 10e défense, mais cette deuxième ligne a tout de même grandement œuvré au maintien des Agenais en Top 14. Avec 354 plaquages réussis (292 défensifs), Denis Marchois n’est autre que le meilleur plaqueur du championnat. Du haut de ses 25 ans, ce n’est plus une révélation mais une vraie confirmation.

Top 14 - Tom Murday (Agen) contre le Racing 92Icon Sport

Tandis que Tom Murday n’est pas non plus avare dans ce registre du plaquage avec au compteur 305 unités (265 défensifs). Et ce dernier, leader de touche et vice-capitaine, n’est autre que le 3e meilleur contreur en touche (13 ballons pris), contribuant au fait qu’Agen est l’équipe qui aura réalisé le plus de contres. Clairement, ce sont deux leaders de combat qui furent une véritable plus-value au collectif de Mauricio Reggiardo.

2. Rynhardt Elstadt (Toulouse)

Il semble impératif de dégager une individualité au sein de la meilleure défense du championnat en nombre de points encaissés (508). Et pour sa deuxième saison au Stade toulousain, le troisième ligne sud-africain a livré un exercice exceptionnel au point de devenir un titulaire indiscutable. Dur au mal et rugueux, Rynhardt Elstadt fut le meilleur plaqueur de la finale du Top 14 avec 16 plaquages réussis sur 18 tentés (après déjà 26 plaquages en demi-finale face à La Rochelle !).

Champions Cup - Ashley Johnson (Wasps) plaqué par Rynhardt Elstadt (Toulouse)Icon Sport

Champion de France avec Toulouse et ancien vainqueur de la Currie Cup avec les Stormers, il a enfin tapé dans l’œil de son sélectionneur et pourrait donc débuter avec les Springboks dans les prochaines semaines. Son énorme activité fait qu’il est souvent un catalyseur pour son équipe, en plus d’avoir cette capacité à faire reculer ses adversaires et donc à mettre dans l’avancée.

3. Wiaan Liebenberg (Montpellier puis La Rochelle)

Magnifique coup réalisé par le Stade rochelais en récupérant le troisième ligne aile sud-africain comme joker médical de Lopeti Timani, au moment de la fin de son contrat comme joueur supplémentaire avec le MHR. Défenseur-gratteur, celui qui fut capitaine des "Baby Boks" Champions du Monde U20 en 2012 semble prendre une revanche avec les Maritimes. Plaqueur infatigable pour repousser les assauts et auteur de 307 plaquages cette saison, il avait aussi gratté 3 ballons sur les 15 récupérés face à Bordeaux (un record, ndlr) lors de la dernière journée.

Challenge Cup - Wiaan Liebenberg (La Rochelle) contre ClermontIcon Sport

En grande forme toute la saison alors qu’il fêtera ses 27 ans cet été, il fut un artisan de la qualification et de la victoire au Racing 92 en barrage avec 26 plaquages réussis sur 27 tentés ! Et devant lui dans la cage, un Romain Sazy a aussi été précieux sur l’aspect défensif avec pas moins de 328 plaquages effectués.

4. Sekou Macalou (Paris)

Il fait partie de ces joueurs "oubliés" de la liste du XV de France pour la prochaine Coupe du Monde, et pourtant à titre individuel il rend une carte de statistiques assez impressionnante à l’issue de cette saison. Sekou Macalou termine avec 339 plaquages réalisés (259 défensifs) et en étant le deuxième meilleur contreur en touche avec 14 ballons volés grâce à sa détente.

Top 14 - Sekou Macalou (Stade français) contre AgenIcon Sport

Également capable de finir des actions (8 essais marqués) et doté d’une pointe de vitesse assez surprenante pour un avant, c’est un athlète complet. Justement, cette rapidité et cette explosivité lui permettent de rattraper des situations mal embarquées pour son équipe, et ainsi de réaliser le plaquage qu’il faut. Comme en témoigne cette action face à Grenoble lors de la 13e journée où il rattrape Matthieu Ugalde après une course de 50 mètres ! À 24 ans, on a envie de le voir à un niveau supérieur…

5. La troisième ligne lyonnaise

Longtemps meilleure défense du championnat avant de connaitre un trou d’air, la défense du LOU n’en reste pas moins impressionnante dans la performance de ses hommes. Comment ne pas mettre en avant Julien Puricelli ?! À bientôt 38 ans, il boucle une nouvelle saison en étant le meilleur preneur en touche (134) et surtout le meilleur contreur (16), ce qui force le respect ! À ses côtés, un vrai joueur de l’ombre qui ne fait pas de bruit et qui pourtant termine meilleur gratteur de saison régulière avec 27 ballons récupérés, c’est Deon Fourie.

Julien Puricelli (Lyon) au plaquage face à Julian Savea (Toulon)Icon Sport

Dire qu’il évoluera en Pro D2 la saison prochaine… Le Sud-Africain a parfaitement pris le relais quand les blessures sont venues perturber l’équilibre, notamment pendant l’absence de Liam Gill. Car dans ce profil de plaqueur-gratteur, l’Australien est également une arme mais il n’a pu disputer que 13 rencontres cette saison.