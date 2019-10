Et si le MHR venait de concéder un nul au pire des moments ? "Peut-être, pour l’instant on ne sait pas, note Arthur Vincent. On gagne deux points et on en perd deux. Un bon ou un mauvais résultat ? C’est une question de point de vue entre le verre à moitié vide et à moitié plein et il faudra attendre avant de se prononcer. Mais c’est certain que nous avons trois gros matchs qui arrivent devant nous, avec deux déplacements difficiles. Il va falloir vraiment se resserrer et repartir sur une grosse semaine d’entraînement. En conservant l’engagement mis dans cette rencontre tout en gardant la tête haute."

Le centre fait là référence à l’un des deux seuls points positifs, avec la mêlée qui a impressionné face à l’UBB (six pénalités et un bras cassé récoltés), à ressortir d’une après-midi désenchantée : cet engagement mis par les Héraultais dans une rencontre sans rythme mais âpre dans le combat. Une vertu essentielle perdue à Agen et retrouvée dimanche. Montpellier a confirmé qu’il avait du caractère : "Le minimum syndical y est et c’est une bonne chose. Il va falloir s’appuyer là-dessus le week-end prochain et durant toute la saison. Désormais, l’équipe va devoir travailler dur pour ajouter d’autres points à son jeu."

Top 14 - Paul Willemse et Jacques Du Plessis (Montpellier) s'apprêtent à disputer une mêléeIcon Sport

Car, avec deux déplacements à Clermont et Bayonne, suivies de la réception du Stade toulousain, les Cistes devront faire beaucoup plus que se battre pour sortir indemnes de cette série, qui pourrait déjà s’avérer mortelle pour la confiance du groupe. Juste avant la trêve, et un voyage à Toulon suivi du début de la Champions Cup au Connacht…

Vous voyez le scénario catastrophe se profiler ? Avec une équipe perdue dans le ventre mou du classement, ou pis encore, proche de la zone rouge au moment de démarrer sa campagne européenne. Benoît Paillaugue ne veut pas y penser : "Il ne faut pas tirer la sirène d’alarme car nous en sommes loin encore. Mais il faut à l’inverse se poser les bonnes questions au bon moment et tout ira bien."

Cinq succès consécutifs à Clermont…

La question aujourd’hui est : quel est le réel niveau de cette équipe, certes séduisante et redoutable par séquences dans un jeu offensif fait de mouvement et de vitesse. Mais qui n’a aujourd’hui aucune prestation référence à son actif. Même le succès en infériorité numérique face à La Rochelle n’apporte pas de garanties. En effet, Bayonne a prouvé le week-end dernier dans des circonstances similaires qu’il n’avait pas valeur d’exploit...

Pendant que le MHR montrait lui face aux Bordelais qu’il manquait encore cruellement de confiance pour se projeter sereinement. Xavier Garbajosa développe : "On manque un petit peu de confiance. Les derniers matchs ne nous donnent pas beaucoup d’assurance car on fait beaucoup d’en-avants et on a pris trente points à Agen. Nous sommes toujours en recherche de confiance et de certitudes. On fait les choses les unes après les autres, petitement, tout en essayant de trouver de l’efficacité. Mais à un moment donné, on se met trop vite en danger. Nous manquons de confiance."

La recrue de Montpellier Anthony Bouthier découvre cette saison le Top 14Icon Sport

Et de ce fait, les individus reprennent le pas sur le collectif comme en début de saison passée. Chacun essaye de sauver la patrie, sort des systèmes et pénalise l’équipe. Des mauvais choix et des prises de risques inutiles, qui plongent Montpellier dans le doute et le font déjouer. A l’instar d’un manque de réalisme récurant dans les zones de marque. Le numéro douze Vincent poursuit : "C’est vrai que ces petites erreurs nous pénalisent. On peut plus se les permettre, car sur ces “scories”, nos adversaires inscrivent des points. Et forcément, ça devient plus délicat pour nous."

Les Cistes doivent donc vite évoluer sur ce point selon le numéro neuf Paillaugue: "Cela tire une balle dans le pied à l’équipe ! Je ne dis pas que ce sont de mauvaises intentions, au contraire. Mais parfois, on veut peut-être en faire trop et il va falloir calmer tout ça. A nous de bosser car notre évolution ne passera que par notre abnégation au quotidien. (…) Le jeu qu’on veut mettre en place prend du temps. C’est un jeu de mouvement, un jeu aéré et ça fait des années à Montpellier on n’avait pas voulu pratiquer un rugby comme ça. Il viendra avec les résultats et la confiance. Des fois on veut faire le geste de trop ou jouer de notre camp alors que ce n’est pas le bon moment. Et parfois c’est l’inverse. Il faut trouver le bon équilibre et bien sentir notre système. Je le répète, il faut du temps et ce championnat est un marathon. Mais il demande aussi qu’on gagne des rencontres…"

L’objectif affiché à Clermont samedi (15h30), où les Héraultais sont invaincus depuis le 29 août 2014 et restent sur cinq succès consécutif. Une incroyable série à poursuivre, dans l’espoir d’en démarrer une autre.