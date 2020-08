Or, le nouveau protocole mis en place par la LNR est clair : « dans l’hypothèse où trois joueurs du groupe professionnel sont testés positifs sur une période de sept jours glissants, à la suite des tests virologiques RT-PCR réalisés, les principes - outre l’isolement des cas positifs - sont les suivants : report du match suivant ; les cas négatifs s’entraînent en petits groupes (maximum dix dont staff) pendant huit jours, avec réalisation de tests au 5ème et 8ème jour." En conséquence, le match amical du Lou à Clermont samedi se trouve annulé, les Auvergnats se trouvant victimes collatérales de ce forfait puisque, d'un autre côté, le Brive-Racing 92 pourra bel et bien se tenir. Mais surtout, les Lyonnais doivent se préparer à attaquer le championnat à domicile contre ces mêmes Racingmen sans pouvoir réaliser d'ici là le moindre entraînement collectif d'ici jeudi prochain. Une tuile de plus pour le club qui a appris hier que sa demande de dérogation pour accueillir plus de 5000 spectateurs à Gerland avait été refusée...