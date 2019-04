S’il n’a pas trop réussi à respecter toutes les consignes de son entraineur en contenant son excitation lors du succès bonifié contre Perpignan, l’enthousiasme de Baptiste Couilloud qui faisait son grand retour à la compétition après un peu plus de six mois d’absence traduit bien la nouvelle dynamique du LOU. Fort de trois succès de rang, Lyon est parvenu à remonter à la troisième place et à rattraper sa seule défaite concédée à domicile à ce jour, contre Castres. En plus, ce renouveau de fraicheur lui offre un second souffle dans le sprint final avec encore quatre étapes décisives (Agen, Bordeaux, La Rochelle et Grenoble).

" Je suis content de voir que j’ai manqué à Gerland comme Gerland m’a manqué "

Le jeune demi de mêlée international a refoulé le jardin de ses premiers pas avec détermination, "content de voir que j’ai manqué à Gerland comme Gerland m’a manqué." Son association en fin de match avec Lionel Beauxis, lui aussi de retour, s’est notamment illustrée sur le sixième essai des Gones et témoigne de la dynamique nouvelle. Couilloud et Beauxis qui reviennent, Carl Fearns qui retrouve de bonnes sensations, Delon Armitage rapidement espéré au même titre que Virgile Bruni et Pierre-Louis Barassi. Et pourquoi pas Liam Gill prochainement ! Bref, du sang neuf au meilleur des moments pour Pierre Mignoni.

" On rentre dans le money time et on a quatre journées pour faire un truc incroyable "

Le technicien sait d’ailleurs que beaucoup de choses se jouent en ce moment, et malgré une semaine sans match il a fait le choix de maintenir ses troupes mobilisées. Entre journée de cohésion et deux jours d’entrainements intensifs, le repos aura tout de même sa place mais "le travail mènera au succès, j’en suis sûr, insiste Mignoni. On rentre dans le money time et on a quatre journées pour faire un truc incroyable. On commence à rentrer du monde. La concurrence va être féroce. Ils veulent tous jouer. Je parle avec certains et ils me disent : Pierre tu fais chier, je veux jouer. Quand ils me parlent comme ça, je ne suis pas trop inquiet."

Surfer sur l’enthousiasme, fermer les vannes

Le LOU a pris 9 points sur ses deux dernières sorties et Pierre Mignoni l’assure, "la confiance va venir encore plus et j’espère que ça va nous aider pour les quatre prochains matches." Comme le fait de devoir confirmer que le tir a été corrigé en défense après des semaines délicates. "On leur tire encore un peu dessus physiquement, c’est pour ça que l’on a encore des trous mais il faut continuer à travailler. On ne peut pas se relâcher maintenant. On a beaucoup travaillé la défense. On a encore des progrès à faire. Ça va venir. Ces matches peuvent nous décoincer", poursuit-il comme s’il fallait toujours débloquer un facteur mental.

Top 14 - Baptiste Couilloud (Lyon) contre ToulouseIcon Sport

Baptiste Couilloud partage ce ressenti : "Je pense que l’on peut faire encore mieux. On reste sur des prestations correctes. On ramène l’essentiel à chaque fois. Il faut que l’on soit très exigeant avec nous mais il faut que l’on soit quand même capable de se rendre compte que l’on atteint nos objectifs. C’est comme ça que l’on avance. On a les clefs en mains. Il faut voir tout le positif qu’il y a dans ces victoires. Tous les joueurs ont la qualité pour faire les choses à la perfection. On sait que l’on est capable de tout." Comme d’aller chercher l’une des deux premières places ? Plutôt sécuriser la qualification, chose possible d’ici deux matches.