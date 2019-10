Au centre d’entraînement du LOU, son maillot jaune dénote au milieu des tuniques noires de ses compères. Comme souvent, Thibaut Regard est l’un des derniers à achever la séance, son maillot symbolique sur le dos. Chaque semaine, les joueurs lyonnais élisent leur meilleur élément du week-end précédent et celui-ci revêt l’habit de lumière. "C’est toujours sympa de l’avoir", sourit le centre. Logique de le voir avec cette tunique jaune car Thibaut Regard a vraiment brillé samedi soir sur la pelouse du Racing à l’occasion de la victoire lyonnaise (20-31). Précis pour faire jouer les autres, impactant ses opposants, le Lyonnais a aussi inscrit deux essais. Avec deux adversaires sur le dos tout d’abord (53e). Puis en résistant à 4 Racingmen ensuite, écartant Dulin raffutant Diaz Bonilla puis échappant à un retour de Chavancy ensuite (77e). Le centre a déjà inscrit 4 essais depuis le début de saison et devrait donc aisément battre son record de réalisations en Top 14 (5 en 2017-2018).

"Tout le monde parle trop de lui en ce moment, plaisante l’entraîneur des trois-quarts Kendrick Lynn. Plus sérieux, le technicien détaille : Depuis que je suis arrivé au club, la plus grande progression que j’ai vu de Thibaut c’est son habilité à faire des passes avant contact. C’est ce qu’il nous apporte maintenant. Il a la capacité de libérer les mecs à l’extérieur. Il faut qu’il continue de progresser sur ce point."

Ascensions parallèles

Des progrès, Thibaut Regard ne cesse d’en faire. Au rythme de l’évolution du LOU en fait. Depuis 8 saisons qu’il évolue régulièrement dans le groupe pro, sa progression est linéaire. "C’est vrai que je suis arrivé à un moment où le club était un peu en difficulté en Pro D2 donc cela m’a permis de gagner du temps de jeu", reconnaît le joueur. Le natif de Bron arrivé au club à l’âge de 15 ans s’était vu ouvrir les portes de l’équipe première après une avoir été sélectionné en équipe de France - de 18 ans. Depuis, il franchit régulièrement de nouveaux paliers. "On s’entraîne tous les jours pour cela, explique-t-il. Pour être le meilleur possible. Oui, j’ai l’impression de progresser et ce qui est bien, c’est que le club progresse aussi. J’espère que cela va continuer comme cela." En match, Thibaut Regard arrive de mieux en mieux à lire les situations. Sa qualité technique aussi s’est améliorée au niveau des passes et du jeu au pied. "Ce sont tout un tas de petites choses sur lesquelles j’ai progressé, reconnaît le centre. Il faut s’appuyer sur ses points forts mais aussi continuer de travailler sur les petites choses qui ne sont pas encore au point."

Top 14 - Thibaut Regard (Lyon) contre ToulonIcon Sport

Son ascension lui permet d’avoir une bonne place dans l’équipe malgré un effectif de plus en plus complet. "Cela fait deux-trois ans que je suis bien installé dans le groupe, reprend Thibaut Regard. J’ai eu la possibilité de jouer ailier tout d’abord. Désormais, il y a un peu plus de joueurs qui peuvent évoluer à l’aile". Au centre, ils étaient 4 à jouer depuis le début de saison. Le départ de Pierre-Louis Barassi vers le Japon devrait donc laisser Thibaut Regard sous les projecteurs. "Je suis très content pour Pierre-Louis Barassi car il joue très bien mais je ne suis pas sûr que Pierre-Louis était notre meilleur centre sur ce début de saison, sourit à nouveau l’entraîneur Kendrick Lynn. Rudy et Charlie ont toujours fait de bons matchs et Thibaut fait un très bon début de saison. Il est capable de jouer, de gagner les duels. Et nous connaissons ses qualités en défense. Enfin et je touche du bois mais il n’est pas souvent blessé !"

Défendre le maillot de leader

En contrat jusqu’en juin 2021, Thibaut Regard espère bien décrocher un titre avec « son » club. Où il apprécie de voir à ses côtés des « gones » formés au club. "Bien sûr que cela me plait, confie-t-il. Cela veut dire que la qualité de formation est là. Et cela montre aux jeunes du club qu’ils ont une chance s’ils travaillent correctement, qu’il y a des opportunités d’intégrer l’équipe première. Même si c’est de plus en plus dur comme le LOU devient un très grand club avec de très bons joueurs".

Samedi soir, le trois-quart centre aura l’occasion de défendre un autre maillot jaune, celui de leader du LOU dans le championnat face au dauphin girondin. "Nous sommes contents d’être premiers car nous avons fait une bonne entame de championnat, lance Thibaut Regard. Après, il ne faut pas se croire arrivés non plus. Nous allons avoir une grosse réception avec Bordeaux-Bègles qui est 2e. Ce week-end, cela va être un vrai test car ils vont arriver avec de grosses intentions". Et comme sur le Tour de France, l’important n’est pas d’être leader en début de compétition mais bien de l’être lors du sprint final à Paris.