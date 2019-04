Pour le moment ce n’est que du temporaire. Depuis une dizaine de jours selon les termes du communiqué annonçant la mise à l’écart du patron sportif de la Section paloise avec effet immédiat, "jusqu’à la fin de saison, le tandem Nicolas Godignon et Frédéric Manca aura en charge de préserver le club dans l’élite pour faire honneur au formidable travail entrepris par Simon Mannix." Depuis lors, ce sont les deux hommes qui dirigent les séances en s’appuyant notamment sur les compatriotes de l’ex-manager, Paul Tito pour les avants et la touche et Conrad Smith pour l’animation offensive. Seulement, il y a quelque chose qui a déjà changé.

Quand Simon Mannix se montrait plutôt observateur lors des séances, en laissant ses adjoints à la manœuvre sur le terrain, le duo Godignon-Manca se montre énormément présent sur le rectangle vert, et use du sifflet. Une de leur première décision a été le changement de capitaine, effectif dès ce week-end, avec la promotion du talonneur Quentin Lespiaucq-Brettes, l’une des rares satisfactions de la saison côté béarnais. Les supporters les plus assidus de la Section auront aussi remarqué les sorties de "frigo" de Steffon Armitage et Malik Hamadache notamment. Et à l’avenir ?

Top 14 - Frederic Manca (Pau)Icon Sport

