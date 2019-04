La défense : avantage Machenaud

Le demi-de mêlée international dispose d’une dimension physique hors du commun pour un joueur de son poste et supérieure à son adversaire. Son apport défensif au bord en bords de rucks permet souvent à son équipe d’asseoir sa domination défensive. Maxime Machenaud joue son rôle de neuvième avant à merveille, ce qui compense une vitesse d’éjection peut être inférieure à son concurrent. Dans une rencontre qui pourrait s’avérer hachée ou l’enjeu pourrait prendre le pas sur le jeu, Machenaud devrait avoir son importance et énormément peser physiquement en distribuant quelques plaquages offensifs.

L’attaque : avantage Daubagna

Formé au club, Thibault Daubagna s’est imposé comme une pièce maîtresse du système palois depuis plusieurs saisons. Malgré un exercice 2018-2019 très délicat, il conserve la confiance de son staff en partie grâce à son animation offensive et sa mainmise sur son paquet d’avant. Il est également capable de faire des différences en prenant des initiatives grâce à ses qualités de placement et sa science tactique tant appréciée par les spécialistes du poste. Le Palois dispose sûrement d’une vision di jeu légèrement supérieure à son concurrent notamment dans la conduite et la distribution du jeu.

L’expérience : avantage Machenaud

36 sélections en équipe de France, de nombreuses rencontres de coupe d’Europe et champion de France avec le Racing en 2016, Maxime Machenaud apparaît désormais comme un ancien de notre cher Top 14. Il se doit d’apporter encore plus à son club en tirer ses partenaires vers le haut pour remplir l’objectif commun, accéder aux phases finales. Dans ce genre de rencontre qui s’annonce cadenassée, son expérience ne sera pas de trop pour permettre aux ciel et blanc de s’imposer pour la quatrième fois de la saison à l’extérieur.

La forme du moment : match nul

Soyons francs, les deux joueurs n’abordent pas cette rencontre dans les meilleures conditions. En grande difficulté avec son club, Thibault Daubagna accumule semaine après semaine un peu plus de doute au vu des performances de la Section. Concernant Maxime Machenaud, il a tremblé par deux fois lorsqu’il était en mesure de donner la victoire à ses coéquipiers lors des dernières semaines dans l’exercice des tirs au but. Malgré deux trajectoires diamétralement opposées au niveau des résultats de leurs équipes, les deux joueurs sont en plein doute et ne réalisent pas la meilleure saison de leur carrière.

Le résultat : 2-1 pour Machenaud

La difficile saison des Béarnais ne plaide pas en la faveur de Thibault Daubagna dans ce duel. A lui de prouver qu’il est toujours le leader mental et technique de son équipe. Pour Maxime Machenaud, cette rencontre doit lui permettre de reprendre confiance dans l’exercice du tir au but tout en confortant la place du Racing dans le wagon de tête.

Par Thomas Saint Antonin