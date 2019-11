Attaque : Avantage Savea

Ancien meilleur ailier du monde, désormais repositionné au centre depuis la fin de saison dernière sous les ordres de Patrice Collazo, Julian Savea semble (enfin) avoir trouvé ses marques au centre de l'attaque toulonnaise. Si le bus est toujours capable de renverser n'importe quel adversaire grâce à des percussions spectaculaires par moments, ce dernier, certes moins puissant que par le passé, semble désormais être aussi capable de faire jouer ses partenaires, à l'image de son match au Stade Français où il distilla une superbe balle d'essai au jeune Smaili.

Face à lui, le frère d'Ardie retrouvera néanmoins un sacré client, ancien du Super Rugby lui aussi, en la personne de Jan Serfontein (35 sélections). Le Sud-Africain, meilleur joueur du monde junior en 2012, est lui le régulateur de la ligne d'attaque du MHR, où ses qualités de puncheur et sa bonne technique individuelle en font un choix premier pour ses entraîneurs. Néanmoins, l'ancien Springboks pourrait souffrir de la comparaison offensivement, face à la puissance brute de Savea.

Défense : Avantage Serfontein

Si l'on pense le Néo-Zélandais légèrement au dessus en attaque, en défense en revanche, il n'y ne devrait pas y avoir match. Si Savea reste un joueur dur sur l'homme quelle que soit la situation de jeu, il n'en reste pas moins un défenseur moyen, notamment au milieu de la ligne d'attaque, lui qui a pour l'essentiel de sa carrière été habitué à défendre en position d'ailier. En ce sens, il lui arrive d'être pris à défaut face à des adversaires mobiles et sur des attaques rapides. En face, Serfontein est un excellent défenseur, rarement battu et surtout très intelligent. Fort aussi d'un gabarit généreux (1m88 pour 97kg), le Sud-Africain devrait apporter un vrai plus au MHR, mais également prendre le dessus sur son homologue, au moins dans ce secteur de jeu.

La forme du moment : Avantage Savea

Peut-être vexé d'être aujourd'hui dans l'ombre des performances dantesques de son frère sous la tunique des Blacks, Julian Savea semble avoir retrouvé quelques unes de ses qualités depuis le début de saison sous le maillot toulonnais. Évidemment pas aussi décisif que lorsqu'il évoluait en sélection, le natif de Wellington est néanmoins plutôt efficace en position de premier attaque cette saison, où sa vitesse et sa puissance font des ravages. De son côté, Serfontein est lui toujours ce joueur propre et efficace, mais est à l'image de son équipe pour l'instant, moyen.

Résultat : 2 à 1 pour Savea

Dans ce duel qui s'annonce explosif ce samedi après-midi à Mayol, nous voyons donc Julian Savea prendre le dessus sur Jan Serfontein. Et si cela ne reste que très incertain tant les deux joueurs ont des qualités différentes, le vainqueur de celui-ci devrait en tous cas être un véritable indicateur sur le vainqueur de ce choc de la 9ème journée.

