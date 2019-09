Attaque : Avantage Lamerat

Les deux hommes ont sensiblement le même style de jeu et le même rôle dans leurs équipes respectives. Yann David est connu et reconnu pour être un premier centre très puissant, capable de fixer plusieurs adversaires pour faire jouer derrière. Malheureusement, ses nombreuses blessures ne lui ont jamais permis de franchir un cap et de gagner sa place avec le XV de France. Cependant, depuis son arrivée au CO, l’ancien berjallien semble s’épanouir. Malgré la concurrence d’Ebersohn, Vialelle et Combezou, il reste un joueur à part entière de l’effectif tarnais.

Du côté de l’UBB, l’arrivée de Rémi Lamerat a fait un bien non-négligeable, notamment en l’absence de Semi Radradra. Déjà bien en place, son association avec Jean-Baptiste Dubié est très intéressante. D’autant plus que Christophe Urios lui fait particulièrement confiance. Il devient peu à peu le régulateur de cette ligne d’attaque bordealise et amène son expérience. On a pu le voir contre Toulouse et face à Toulon, contre qui il a inscrit un doublé.

Dans le secteur de l’attaque, nous lui donnons l’avantage car il propose un jeu plus complet, plus technique. En revanche, dans un match fermé comme celui qui se dessine cette après-midi, la puissance au milieu du terrain de Yann David pourrait faire la différence, surtout près de la ligne.

Défense : Avantage David

C’est aussi pour cela que le CO l’a recruté : la faculté qu’à Yann David a défendre sur des joueurs très percutants. Sans oublier sa très bonne lecture défensive. Rarement battu, il est un facteur rassurant pour l’effectif de Mauricio Reggiardo. Cette après-midi, aux côtés de Thomas Combezou, il n’aura pas d’énormes gabarits en face, mais pourrait s’avérer précieux, surtout si l’UBB vise la zone du dix.

Rémi Lamerat est très bon lui aussi dans ce domaine, mais les plaquages dévastateurs du Castrais permettent à sa troisième-ligne de gratter de nombreux ballons et de contre-attaquer. Avantage Yann David, qui doit confirmer, pour s’installer définitivement au poste de centre, devant Robert Ebersohn qui est pour l’instant l’option numéro une au poste de premier centre.

La forme du moment : Avantage Lamerat

On l’évoquait un peu plus haut, le Bordelais a démarré sa première saison en trombe. Pendant ce temps-là, le Castrais n’a disputé que quarante-huit petites minutes contre Montpellier, sans vraiment peser sur la partie. Les deux centres ont de la bouteille puisqu’ils évoluent dans le Top 14 depuis de nombreuses années désormais. Cependant, l’arrivée en Gironde a relancé Rémi Lamerat. En deux rencontres seulement, il s’est déjà imposé et semble être une des pièces imortantes sur lesquelles souhaite se reposer Christophe Urios.

De plus, il bénéfieciera d’une motivation supplémentaire puisqu’il a évolué durant cinq saisons sous le maillot tarnais. Il ne fait aucun doute que ce rendez-vous lui tient à cœur et qu’il souhaitera enchaîner les matchs, lui qui n’en a pas eu l’occasion depuis longtemps.

Attention cependant au réveil de l’ancien joueur du Stade Toulousain. Un tel match, devant son public, pourrait permettre à Yann David de se montrer et de lancer (enfin) sa saison.

Résultat : 2-1 pour Rémi Lamerat

À l’image du match, ce duel semble extrêmement équilibré sur le papier. Les deux joueurs puissants devraient se livrer une belle partie. S’ils ont un style de jeu assez similaire, Rémi Lamerat semble plus complet, notamment techniquement. Très bon défenseur, il impressionne en ce début de saison. Avec deux essais marqués contre Toulon, l’ancien castrais est de retour à son meilleur niveau. Nous lui donnons donc l’avantage dans ce face-à-face.

Mathieu Vich