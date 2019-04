L’expérience : Avantage Kockott

Premier match professionnel avec l’UBB en 2012 en Challenge européen. Aujourd’hui, Baptiste Serin demeure le 4ème réalisateur du Top 14, malgré une absence de 5 journées cette saison. Rory Kockott, quant à lui a plus d’expérience. Il est à Castres depuis 2011. Le demi de mêlée a aussi joué à l’étranger notamment en Afrique du Sud et en Super Rugby, depuis 2006.

L’attaque et la défense : Avantage Serin

En attaque, avec son mètre quatre-vingt, Baptiste Serin sait quand appuyer avec les gros dans l'axe, aller vers les extérieurs ou se faire la malle au ras du regroupement. Son alternance entre jeu au pied, ballons passés ou joués seul, offre plus d'options au jeu girondin.

Top 14 - Baptiste Serin (Bordeaux) face au Racing 92Icon Sport

Côté défense, Rory Kockott se montre légèrement plus efficace côté plaquages. Pour le sud-africain, 127 plaquages ont été réalisés depuis le début de cette saison, dont 102 plaquages défensifs réussis. Pour le Bordelais, c’est 122 plaquages, dont 98 plaquages défensifs réussis.

La forme du moment : Avantage Serin

Serin a plus joué de Kockott cette saison en Top 14 (730 minutes pour Serin, contre 632 minutes jouées pour Kockott). Le demi de mêlée français revient d’une petite victoire contre l’USAP. Son équipe et lui auront donc à cœur de remporter la victoire contre castres afin de s’installer durablement dans le Top 6. Le Bordelais est dans une bonne forme depuis le Tournoi des 6 Nations. Rory Kockott a lui aussi joué contre le Stade rochelais, la semaine dernière. Mais il est en ce moment un peu plus discret sur le terrain et marque un peu moins de points depuis le début de cette saison (36 points pour Kockott, contre 128 pour Serin).

Résultat : 2–1 pour Baptiste Serin

Le duel reste plutôt serré face à l’expérience de Rory Kockott. Mais Baptiste Serin est en bonne forme et a donc un léger avantage. Il faudra quand même faire attention au Castrais et son équipe qui feront le déplacement à Chaban-Delmas, aujourd'hui à 14h45.