Lyon – Toulon

Les deux équipes restent dans deux dynamiques opposées. Le LOU de Pierre Mignoni vient de perdre ses deux derniers matchs de Champions Cup et être éliminés. Quant au RCT de Patrice Collazo, l’invincibilité est toujours d’actualité après 12 matchs. De plus, Lyon comme Toulon ne sont pas les plus impactés par les internationaux.

Quel est votre pronostic ? Sondage 7886 vote(s) Lyon Match nul Toulon

Notre pronostic : Victoire de Toulon, bonus défensif de Lyon

Castres – Racing 92

Le Castres Olympique reste tout de même sur deux victoires en Challenge Cup pour aller chercher sa qualification alors que le Racing a assuré la qualification mais reste sur un match difficile au Saracens. Cette saison, Pierre Fabre reste inviolé en Top 14 à part la défaite contre Bordeaux, le match s’annonce serré. Le retour de Russell pour les Franciliens pourrait changer des choses.

Quel est votre pronostic ? Sondage 7242 vote(s) Castres Match nul Racing 92

Notre pronostic : Victoire de Castres, bonus défensif du Racing

Brive – Pau

Premier choc pour le maintien en vue et seulement deux petits points entre les deux équipes avant cette journée. Mais Brive n’a perdu qu’une seule rencontre à domicile cette saison en Top 14, quand Pau est allé s’imposer à deux reprises en dehors de ses terres. Pas diminuer par les internationaux, le match risque d’être très rude.

Quel est votre pronostic ? Sondage 6823 vote(s) Brive Match nul Pau

Notre pronostic : Victoire de Brive, bonus défensif de Pau

La Rochelle – Montpellier

Terres invaincues depuis le début de la saison, La Rochelle accueille Montpellier à Deflandre. Les Héraultais n’ont toujours pas gagné à l’extérieur cette saison. Les deux équipes sont dans la course pour le Top 6, mais les joueurs de Jono Gibbs voudront garder l’invincibilité à domicile. Touché par les internationaux, Montpellier est privé notamment de Gabriel Ngandebe et Arthur Vincent.

Quel est votre pronostic ? Sondage 6668 vote(s) La Rochelle Match nul Montpellier

Notre pronostic : Victoire de La Rochelle

Clermont – Paris

Ce match a un enjeu totalement différent pour les deux équipes. Quand Clermont doit se rapprocher du Top 6, le Stade Français doit encore prendre des points pour se donner de l’air en bas du classement. Marcel-Michelin reste une terre où il est très difficile d’aller chercher un résultat, Pau est la seule équipe à avoir performer sur ce terrain.

Quel est votre pronostic ? Sondage 6743 vote(s) Clermont Match nul Paris

Notre pronostic : Bonus offensif de Clermont

Bayonne – Agen

L’enjeu est clair sur ce match, c’est le maintien. Mais les deux équipes restent sur une série de 5 matchs sans victoire en Top 14. Si Agen semble quelques peu décrocher au classement. Les hommes de Yannick Bru ont perdu deux rencontres à Jean Dauger mais Agen n’a pas gagné un seul match hors de ses terres cette saison.

Quel est votre pronostic ? Sondage 6729 vote(s) Bayonne Match nul Agen

Notre pronostic : Victoire de Bayonne, Bonus défensif d’Agen

Toulouse – Bordeaux

Le match à suivre du haut de classement entre l’actuel leader du Top 14 et le champion de France en titre. Les deux équipes vont devoir faire sans les internationaux et ce n’est pas chose facile. Même si le retour de Thomas Ramos pour Toulouse facilite l’absence des ouvreurs. Le derby de la Garonne s’annonce enflammé.

Quel est votre pronostic ? Sondage 7267 vote(s) Toulouse Match nul Bordeaux

Notre pronostic : Victoire de Toulouse, bonus défensif de Bordeaux

Par Bastien Rodrigues