Bordeaux-Bègles - Castres

Après sa victoire peu convaincante (31-22) face à la lanterne rouge Perpignan, l'UBB ne s'est pas rassurée mais a acquis un succès ô combien important dans la course aux phases finales. En recevant le Castres Olympique, solide tombeur de La Rochelle la semaine passée, Bordeaux a l'occasion de passer devant les Castrais au classement en cas de victoire. Devant un public qui devrait venir en nombre (26 000 places ont déjà été vendues), l'UBB devrait s'imposer d'une courte tête et s'installer durablement dans le Top 6. Toujours accrocheur, le CO devrait poser de gros soucis aux Girondins et lutter pour empocher un point de bonus défensif.

Notre pronostic : victoire de Bordeaux-Bègles, bonus défensif pour Castres.

Lyon - Perpignan

Sûrs de leurs forces, les Lyonnais peuvent aborder la réception de l'Usap sereinement. Après leur victoire en terre béarnaise, les coéquipiers de Julien Puricelli devraient logiquement conforter leur troisième place, synonyme de barrage à domicile. Difficile d'imaginer les Catalans venir perturber la machine lyonnaise malgré leur belle prestation la semaine passée à Bordeaux. Ils voudront toutefois s'accrocher et terminer cette saison de la meilleure des manières. Le LOU est le grand favori de cette rencontre et devrait s'imposer assez largement.

Notre pronostic : victoire de Lyon avec le bonus offensif.

Stade français - Agen

Le Stade français a l'occasion de se relancer dans la course aux places qualificatives en profitant du déplacement des Castrais sur la pelouse de Bordeaux. Les Parisiens n'ont pas le droit à l'erreur dans leur antre de Jean-Bouin, un faux pas à domicile et leurs chances d'intégrer le top 6 seraient considérablement réduites. Toutefois, les Agenais luttent toujours pour leur survie dans l'élite et ne se présenteront pas en victime expiatoire dans la capitale. Dans leur quête de survie, chaque point sera nécessaire afin de conforter leur avance sur Grenoble, actuel barragiste. Dans un match assez accroché, nous voyons le Stade Français se défaire de l'étau lot-et-garonnais sans écart conséquent au score. Pour autant, Agen ne devrait pas empocher le point de bonus défensif.

Notre pronostic : Victoire du Stade français.

Grenoble - Toulon

Condamné à l'exploit pour se sauver, Grenoble n'a pas le droit à l'erreur à domicile et doit battre le RCT ce week-end. Des Toulonnais regonflés par leur belle victoire face à l'ogre toulousain au Vélodrome. Les Isérois ont la possibilité de revenir à un petit point du SUA voire de revenir à leur hauteur en cas de défaite de ces derniers sur la pelouse du Stade français. Une chance que les partenaires de Gaëtan Germain ne devraient pas laisser passer.

Notre pronostic : victoire de Grenoble, bonus défensif pour Toulon.

La Rochelle - Pau

Après une pâle prestation à Pierre-Antoine, les Rochelais n'ont plus le choix s'ils veulent garder une chance d'intégrer le top 6. Les Maritimes restent sur une triste série de cinq défaites consécutives qui ne leur permet pas d'enclencher de la confiance, malgré l'éclaircie du quart de finale européen. Côté palois, Ce n'est guère mieux avec une septième défaite à domicile subie face à Lyon la semaine passée. Les Béarnais ne paraissent pas en mesure de venir chercher des points en Charente. Les hommes de Xavier Garbajosa devraient en profiter et s'imposer assez largement.

Notre pronostic : victoire de La Rochelle avec le bonus offensif.

Racing 92 - Montpellier

Les Racingmen se sont remis la tête à l'endroit après leur nul sur la pelouse de Clermont la semaine dernière. Pour conserver leur place dans le top 6, ils devront faire face à l’équipe en forme du moment, Montpellier. Les Héraultais restent sur une série de quatre victoires de rang et se sont totalement relancés dans la course aux phases finales. En grande difficulté il y a deux mois, les hommes de Vern Cotter rêvent désormais d’une place de barragiste. Toutefois, le Racing doit laver l’affront du quart de finale à la Paris-La Défense Arena face au Stade toulousain il y a quinze jours. Un succès permettrait aux Ciel et Blanc de faire un grand pas vers la qualification.

Notre pronostic : victoire du Racing 92, bonus défensif pour Montpellier.

Toulouse - Clermont

Le choc des titans ! Le Stade toulousain et l’ASM caracolent en tête du Top 14 depuis le début de la saison, les deux formations apparaissent comme deux épouvantails taillés pour se disputer le bouclier de Brennus cette saison. Qui dit grand match, dit grand stade pour les Rouge et Noir. Quel autre écrin que le Stadium pour recevoir le dauphin clermontois ? Toulouse aura à cœur de renouer avec le succès après sa défaite à Toulon et de préparer de la meilleure des manières son quart de finale européen au Leinster. La réception de Clermont devrait valoir le détour, nous voyons les Toulousains s’imposer dans un Stadium en fusion. Malgré d’énormes certitudes dans leur jeu, les Jaunards paraissent légèrement en dessous des Haut-Garonnais.

Notre pronostic : victoire de Toulouse.