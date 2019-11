Indécis, difficile, accroché, tous ces adjectifs qualifient ce début de Top 14 édition 2020 où les points valent très cher. Une victoire comme une défaite et tout est relancé plus que jamais. Pour cette édition, personne ne peut se reposer sur ses lauriers par peur de se retrouver dans les mauvaises places rapidement. En tout cas si l'on s'en réfère au classement à la neuvième journée, entre le club sur la dernière marche du podium et l'avant-dernier. Autopsie du championnat le plus serré de la décennie.

Agen meilleur treizième, Pau pire troisième

Avant le commencement de la dixième journée, seuls cinq petits points séparent Pau, troisième pour 21 points, d'Agen, barragiste aux 16 points. Soit le plus petit écart que le Top 14 ait connu depuis la saison 2010, période à laquelle nous sommes remontés. Avec ses 21 points, Pau est le pire troisième tandis qu'Agen est le meilleur treizième connu avec 16 points aux compteurs.

Les Béarnais alignent un bilan tout juste positif de cinq victoires pour quatre défaites, le même que celui du Stade toulousain en 2014. La différence est que les hommes de Guy Novès avaient glané sept bonus en neuf rencontres contre un seul pour les Palois cette saison. Avant ça, le plus faible troisième avait obtenu au minimum 27 points. Dans le même registre, le SUA est le meilleur treizième. Si plusieurs équipes détenaient 16 points à ce stade, les Lot-et-Garonnais sont les seuls à pouvoir se targuer à n'avoir connu que 5 défaites contre au moins six défaites.

Il est donc sans mépris de dire que comptablement, c'est le plus faible championnat de la décennie. Plus que jamais tout le monde a sa chance en ce début de championnat et c'est bien pour cette raison qu'il est encore plus passionnant.

Antécédents :

19/20 : 3e - Section paloise (21 points) / 13e - SU Agen (16 points) : 5 points d'écart

18/19 : 3e - Stade francais (27 points) / 13e - SU Agen (12 points) : 15 points d'écart

17/18 : 3e - Stade rochelais (30 points) / 13e - CA Brive (12 points) : 21 points d'écart

16/17 : 3e - Montpellier HR (27 points) / 13e - FC Grenoble (12 points) : 15 points d'écart

15/16 : 3e - RC Toulon (31 points) / 13e - SU Agen (10 points) : 21 points d'écart

14/15 : 3e - Stade français (31 points) / 13e - Oyonnax (16 points) : 15 points d'écart

13/14 : 3e - Stade toulousain (27 points) / 13e - Aviron bayonnais (16 points) : 11 points d'écart

12/13 : 3e - Stade toulousain (29 points) / 13e - SU Agen (14 points) : 15 points d'écart

11/12 : 3e - Castres olympique (31 points) / 13e - Lyon OU (12 points) : 19 points d'écart

10/11 : 3e - Stade toulousain (27 points) / 13e - CSBJ Bourgoin (10 points) : 17 points d'écart

09/10 : 3e - Biarritz olympique (28 points) / 13e - Montpellier HR (13 points) : 15 points d'écart