Toulouse a été sacré champion pour la vingtième fois après une saison mémorable, l'une des plus belles de l'Histoire du club. Les Toulousains ont gagné 23 de leurs 28 matchs et n'en ont perdu que trois puisqu'ils ont aussi réussi deux matchs nuls à l'extérieur (à Lyon et à Clermont, deux membres du Top 6 s'il vous plaît). Ils ont aussi vécu une série extraordinaire de quatorze matchs sans défaite en octobre et avril.

2 novembre

Toulouse écrase Bordeaux-Bègles 40-0 en marquant cinq essais dans le sillage d'un Cheslin Kolbe épatant. Après une période poussive, pour la première fois de la saison, les Toulousains semblent en mesure de faire des différences énormes en championnat. Arthur Bonneval signe un doublé, Cros, Mauvaka, Ntamack complètent le total. Dans tous les compartiments du jeu, le Stade surclasse des Girondins qui limogeront leur entraîneur dans la foulée. Les Toulousains sont bien lancés dans une série qui durera six mois.

27 janvier

Toulouse bat Grenoble 29-16. Ce n'est pas le match le plus mémorable de la saison (quatre essais tout de même, plus un bonus offensif), mais il permet aux Toulousains de devenir leaders du Top 14, position qu'ils ne lâcheront plus. Ils ont le mérite d'assurer cette victoire en l'absence de sept internationaux. Sofiane Guitoune trouve son rythme de croisière.

Top 14 - Sofiane Guitoune et Pita Ahki (Toulouse) contre GrenobleIcon Sport

17 février

Toulouse frappe un grand coup en s'imposant au Racing, 34-29 après un match course-poursuite magnifique joué sur un rythme endiablé. Les Toulousains sont encore privés de leurs internationaux, mais Kolbe, Tauzin, Guitoune rendent cette pilule incolore. Ils assomment les Franciliens par une entame hyper réussie avant de tenir bon. Parmi les hommes qui se font remarquer, un certain centre nommé Pita Ahki, un Néo-Zélandais, débarqué sur la pointe des pieds à l'intersaison. Il venait du Connacht. Il restera à coup sûr comme l'un des meilleurs "coups" du recrutement du club. Six semaines plus tard, Toulouse rééditera sa performance chez les Racingmen en Coupe d'Europe (22-21).

27 avril

Toulouse s'impose à Castres 21 à 20, avec sept pénalités de Ramos (cent pour cent), ce qui met fin à une série de cinq revers contre le CO. Le match est âpre, dans un contexte assez tendu avec quelques échauffourées et un épilogue très stressant. Une semaine après son élimination en demi-finale face au Leinster, le Stade montre qu'il a encore de la moelle et de l'esprit de compétition pour finir la saison .

19 mai

Toulouse s'impose à Bordeaux 43 à 36 après avoir été mené de 29 points à la pause. C'est la plus grosse remontée de l'Histoire du Top 14. Les Toulousains sont d'abord dépassés par des Bordelais euphoriques puis marquent cinq essais en une mi-temps. Tout le monde pense que rien ne peut arriver à cette équipe si spéciale. Dupont et Ntamack en difficulté sont remplacés par Bézy et Ramos qui marchent sur l'eau. Preuve de la profondeur de l'effectif.