Les Lyonnais de Pierre Mignoni recevront le Stade français d'Heyneke Meyer, quand le Stade toulousain ira, dans la peau du champion en titre, tenter une première victoire à l'extérieur face à la nouvelle équipe de Christophe Urios, l'Union Bordeaux Bègles. Les promus Brive et Bayonne se déplaceront respectivement à Pau et au Racing 92. Un baptême du feu loin d’être évident mais toujours possible. Cette première journée sera aussi le témoin de deux très gros affrontements entre, Castres et Montpellier d'abord, ainsi qu'entre Clermont et le Stade rochelais ensuite. Il faudra attendre le 9 novembre pour voir le remake de la finale entre Toulouse et l'ASM...

Journée 1

Agen vs. Toulon

Bordeaux vs. Toulouse

Castres vs. Montpellier

Clermont vs. La Rochelle

Lyon vs. Paris

Pau vs. Brive

Racing 92 vs. Bayonne

Journée 2

Agen vs. Brive

Bayonne vs. Clermont

Bordeaux vs. Toulon

La Rochelle vs. Paris

Lyon vs. Toulouse

Montpellier vs. Pau

Racing 92 vs. Castres

Journée 3

Brive vs. Clermont

Castres vs. Bordeaux

Montpellier vs. La Rochelle

Paris vs. Bayonne

Pau vs. Agen

Toulon vs. Lyon

Toulouse vs. Racing 92

Journée 4

Agen vs. Montpellier

Bayonne vs. Castres

Bordeaux vs. Paris

Clermont vs. Pau

La Rochelle vs. Toulouse

Lyon vs. Brive

Toulon vs. Racing 92

Journée 5

Bayonne vs. La Rochelle

Brive vs. Toulon

Castres vs. Agen

Montpellier vs. Bordeaux

Paris vs. Clermont

Racing 92 vs. Lyon

Toulouse vs. Pau

Journée 6

Agen vs. Bayonne

Brive vs. Toulouse

Castres vs. Paris

Clermont vs. Montpellier

Lyon vs. Bordeaux

Pau vs. Racing 92

Toulon vs. La Rochelle

Journée 7

Bayonne vs. Montpellier

Bordeaux vs. Clermont

La Rochelle vs. Brive

Lyon vs. Pau

Paris vs. Toulon

Racing 92 vs. Agen

Toulouse vs. Castres

Journée 8

Agen vs. Paris

Brive vs. Bordeaux

Clermont vs. Lyon

La Rochelle vs. Racing 92

Montpellier vs. Toulouse

Pau vs. Castres

Toulon vs. Bayonne

Journée 9

Bayonne vs. Pau

Bordeaux vs. Agen

Castres vs. Brive

Lyon vs. La Rochelle

Paris vs. Racing 92

Toulon vs. Montpellier

Toulouse vs. Clermont

Journée 10

Brive vs. Paris

Clermont vs. Agen

La Rochelle vs. Castres

Montpellier vs. Lyon

Pau vs. Toulon

Racing 92 vs. Bordeaux

Toulouse vs. Bayonne

Journée 11

Agen vs. Toulouse

Bayonne vs. Brive

Bordeaux vs. La Rochelle

Castres vs. Lyon

Paris vs. Pau

Racing 92 vs. Montpellier

Toulon vs. Clermont

Journée 12

Brive vs. Racing 92

Clermont vs. Castres

La Rochelle vs. Agen

Lyon vs. Bayonne

Montpellier vs. Paris

Pau vs. Bordeaux

Toulouse vs. Toulon

Journée 13

Agen vs. Lyon

Bordeaux vs. Bayonne

Montpellier vs. Brive

Paris vs. Toulouse

Pau vs. La Rochelle

Racing 92 vs. Clermont

Toulon vs. Castres

Journée 14

Bayonne vs. Agen

Brive vs. Pau

Castres vs. Racing 92

Clermont vs. Paris

La Rochelle vs. Montpellier

Lyon vs. Toulon

Toulouse vs. Bordeaux

Journée 15

Agen vs. Castres

Bordeaux vs. Lyon

Montpellier vs. Bayonne

Paris vs. La Rochelle

Pau vs. Clermont

Racing 92 vs. Toulouse

Toulon vs. Brive

Journée 16

Bayonne vs. Paris

Brive vs. Agen

Castres vs. Pau

Clermont vs. Bordeaux

La Rochelle vs. Toulon

Lyon vs. Racing 92

Toulouse vs. Montpellier

Journée 17

Agen vs. Clermont

Bayonne vs. Toulouse

Bordeaux vs. Castres

Brive vs. Lyon

Pau vs. Montpellier

Racing 92 vs. La Rochelle

Toulon vs. Paris

Journée 18

Agen vs. Pau

Castres vs. Bayonne

Clermont vs. Toulon

La Rochelle vs. Bordeaux

Montpellier vs. Racing 92

Paris vs. Brive

Toulouse vs. Lyon

Journée 19

Bayonne vs. Racing 92

Bordeaux vs. Montpellier

Brive vs. La Rochelle

Lyon vs. Clermont

Paris vs. Castres

Toulon vs. Pau

Toulouse vs. Agen

Journée 20

Agen vs. Bordeaux

Castres vs. Toulouse

Clermont vs. Brive

La Rochelle vs. Lyon

Montpellier vs. Toulon

Pau vs. Bayonne

Racing 92 vs. Paris

Journée 21

Bordeaux vs. Racing 92

Brive vs. Castres

Clermont vs. Bayonne

La Rochelle vs. Pau

Lyon vs. Agen

Paris vs. Montpellier

Toulon vs. Toulouse

Journée 22

Agen vs. La Rochelle

Bayonne vs. Bordeaux

Castres vs. Toulon

Montpellier vs. Clermont

Pau vs. Lyon

Racing 92 vs. Brive

Toulouse vs. Paris

Journée 23

Brive vs. Montpellier

Clermont vs. Racing 92

La Rochelle vs. Bayonne

Lyon vs. Castres

Paris vs. Bordeaux

Pau vs. Toulouse

Toulon vs. Agen

Journée 24

Bayonne vs. Toulon

Bordeaux vs. Brive

Castres vs. Clermont

Montpellier vs. Agen

Paris vs. Lyon

Racing 92 vs. Pau

Toulouse vs. La Rochelle

Journée 25

Agen vs. Racing 92

Brive vs. Bayonne

Castres vs. La Rochelle

Clermont vs. Toulouse

Lyon vs. Montpellier

Pau vs. Paris

Toulon vs. Bordeaux

Journée 26

Bayonne vs. Lyon

Bordeaux vs. Pau

La Rochelle vs. Clermont

Montpellier vs. Castres

Paris vs. Agen

Racing 92 vs. Toulon

Toulouse vs. Brive

Top 14 Access Match

12, 13 et 14 juin 2020

Barrages

12, 13 et 14 juin 2020

Demi-finales

19, 20 ou 21 juin 2020

Finale

Vendredi 26 juin 2020