Battu à Toulon avant la trêve, l’Aviron s’est une nouvelle fois incliné samedi soir contre la Section Paloise. Dans ce derby des Pyrénées, que plus de 16.000 personnes étaient venues voir, les locaux n’ont pas trouvé de solution face à une défense Béarnaise très agressive et bien organisée. Pour la seconde fois de la saison, les hommes de Yannick Bru tombent à domicile, les armes à la main. "C’est une mauvaise opération pour nous regrette le manager de l’Aviron. Plusieurs fois, en première mi-temps, on a eu une domination et des possessions dans la zone de marque, où nous avons quand même été stériles. Nous n’avons pas maîtrisé notre discipline. Nous avons pris des pénalités qui n’étaient pas provoquées. C’est une petite leçon pour l’avenir. Je pense que nous n’avons pas mérité de gagner ce soir, c’est aussi simple que ça."

Dominateurs en touche, les Bayonnais n’ont su profiter de la première mi-temps pour creuser l’écart. "Nous avons eu plusieurs pénal-touches et phases de jeu lent, où nous avons été stériles, analyse Bru. En deuxième mi-temps, ça n’aurait pas été volé si on marque, mais on ne fait pas un très bon second acte."

Top 14 - Yannick BruOther Agency

" Fajardo : Quand on joue à la belote, c’est pour gagner. Là, c’est pareil "

Reste que Bayonne aurait pu, en toute fin de match, renverser la tendance et l’emporter sur la sirène. Pendant presque cinq minutes, l’Aviron a insisté dans les 22 mètres de la Section, avant d’échouer à moins d’un mètre après un contre-ruck de Thibault Daubagna, soldant l’issue de ce match, qui voit Bayonne ne pas prendre le moindre point. Les Bayonnais auraient pu, grâce à une pénalité, rentrer dans les cordes du bonus défensif.

Mais ce n’est pas la philosophie de la maison. "Avec un pick-and-go de plus, on va marquer assure Battut. C’est difficile d’être conquérant comme tout le monde a aimé qu’on le soit pendant le premier bloc et se contenter d’un bonus défensif à domicile." "Pour moi, on a eu raison d’aller chercher la victoire assume Brandon Fajardo. Quand on joue à la belote, c’est pour gagner. Là, c’est pareil."

Néanmoins, dans les travées de Jean Dauger, tous reconnaissaient que cette défaite était synonyme d’un coup d’arrêt pour l’Aviron "Ça nous arrête un peu dans notre belle dynamique reconnaît Battut. Après, ça peut être positif puisque nous avons ces deux semaines de Coupe d’Europe pour s’oxygéner et évacuer cette défaite" Fajardo conclut : "Il faudra mettre à profit le Challenge pour trouver de la confiance, afin de préparer au mieux ces matchs sous la pluie."