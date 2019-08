Après avoir relativisé la portée de ce succès amical, Laurent Travers a salué le comportement de ses troupes, très sérieuses. Et d'ajouter un mot sur ses jeunes pousses.

"On n'a rien fait d'extraordinaire. On sent que ça monte en intensité, c'est ce qu'on voulait et c'est bien. Après ce qui est important c'est ce qui arrive le week-end prochain avec la reprise du championnat. Mais encore une fois, on n'a rien fait de spécial à part travailler et faire ce qu'il faut pour être les plus performants possibles. On est très contents de l'état d'esprit et l'investissement de l'ensemble des joueurs, jeunes y compris. Parce qu'il ne faut pas oublier que lors de la deuxième mi-temps, était aligné le groupe espoirs du Racing. Et ils ont encore répondu présent. Cela montre que l'on peut compter sur la jeunesse du Racing."