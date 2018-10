Top 14 - Laurent Labit : "Pas digne de nos ambitions"

Voici ce qu'il expliquait en conférence de presse, samedi soir : "Je suis presque plus énervé qu'après la défaite à domicile contre Lyon... Face à un concurrent direct pour la qualification, nous avons manqué de maîtrise et avons été très imprécis. Le rendu fut décousu et ce n'est pas digne des ambitions que nous nous sommes fixées en début de saison. Il nous faut apprendre à respecter le jeu, les bases et, surtout, les fondements de ce championnat. On ne peut pas exister seulement sur les turn-over ou les ballons de relance. On doit savoir imposer notre jeu autrement."