Enfin ! Les Clermontois, les joueurs comme le grand public connaissent leur adversaire en demi-finale, dimanche à Bordeaux. Durant ce weekend de barrage, les Jaune et Bleu sont restés au frais pour observer le match LOU-MHR à la loupe. Franck Azéma, l’entraîneur en chef des Jaune et Bleu avait fait le court déplacement dans la fournaise de Gerland pour décrypter encore une fois l’équipe qui se présentera sur la pelouse du Matmut Atlantique face à ses protégés. La qualification du LOU ne l’a pas surpris car c’est la régularité qui paye malgré un match indécis.

"Une certaine logique a été respectée, les Lyonnais ont été consistants de bout en bout avec une bonne conquête et des garçons qui se sont mis en évidence dans leur groupe analysait Azéma. On a vu une grosse activité de leur troisième-ligne, de leur charnière bien sûr avec Baptiste Couilloud qui revient fort dans ces phases finales. Je ne vais pas vous citer toutes les individualités mais ils ne se sont pas affolés et ils ont assumé ce statut de favori contre le MHR. Même si cela a été très serré, ils ont fait le job et bien."

Les vainqueurs de la Challenge Cup ont une longue semaine pour aborder cette rencontre après une semaine dernière axée sur le physique et peuvent désormais se préparer à affronter le LOU. Malmenés dans les rucks par Montpellier lors de la dernière journée, parfois dubitatifs face à l’arbitrage de Monsieur Raynal dans cette zone de combat, les Clermontois ont analysé tout ça et se méfient des Rouge et Noir dans ce secteur. Deon Fourie et l’incontournable Liam Gill que les Jaunards avait croisé en finale en 2017 face à Toulon seront tout autant des poisons que Bardy, Du Plessis ou Camara.

"Il faudra être vigilant même si c’est la base tous les weekends rappelait Azéma. C’est un secteur où ils excellent avec des profils complémentaires comme Gill ou Fourie. Mais il y a aussi ce tempérament chez les trois-quarts, un caractère insufflé par Pierre Mignoni avec cet aspect combat, le fait de ne rien lâcher. On a retrouvé cet état d’esprit. Ils seront sans complexes face à nous."

Durant la phase régulière, l’ASM avait gagné au Michelin 31-10 puis avait manqué le bonus défensif à Gerland et peut-être même plus, en pleine période de VI Nations, sans quelques cadres majeurs (19-13). Dimanche ce sera un autre match. "C’est difficile de comparer ces matches et il y a une connaissance réciproque des deux équipes rajoutait Azéma. Il faut juste avoir un maximum de fraîcheur et prendre du plaisir. Être prêts… On a bataillé toute la saison pour sortir dans les deux premiers pour s’offrir cette plage de préparation qui était intéressante pour nous la semaine dernière et pouvoir arriver avec un maximum de fraîcheur et d’expérience."

Comme avant sa finale de Challenge Cup, le vécu et l’expérience des Clermontois dans l’approche de ces matches couperets sera un atout de taille. Même avec une semaine longue et un dernier weekend sans match. "Nous avons une bonne connaissance de ces paramètres, comment gérer ces moments-là, comment ne pas démarrer trop tôt et prendre le tempo de la semaine poursuivait Azéma. Au niveau du staff mais aussi des joueurs nous avons cette maturité, même les plus jeunes pour bien mener cette semaine sans y laisser trop de jus."

Si Lyon était favori contre Montpellier, encore plus sur sa pelouse, dimanche les rôles s’inverseront entre les deux voisins de la région Auvergne Rhône Alpes. Mais à l’ASM on veut aussi se délester un peu de cette étiquette qui n’handicape plus les Clermontois depuis bien longtemps, on l’a vu en Challenge Cup. "Il faut arrêter de dire que cette équipe du LOU grandit, il faut dire qu’elle est grande surtout rappelait Franck Azéma. Le LOU était déjà dans le dernier carré en 2018 en remportant son barrage à Toulon. C’était une grosse performance. Ils ne sont pas en train de grandir, ils sont grands. C’est une certitude. Mais cela parait normal d’être favori de notre côté car nous avons fini deuxième mais cela n’impacte pas mes joueurs. A nous de faire le job et d’être prêts pour affronter une grosse équipe de Lyon qui n’a pas de points faibles. On sait à quoi s’attendre et la qualité des joueurs qu’il y a en face te permet d’être en éveil rapidement."

Absent des phases finales l’an dernier, l’ASM ne veut pas galvauder cette chance de se rapprocher d’un nouveau titre. "C’est très compliqué de se qualifier. Être dans les six déjà et dans les deux n’en parlons pas. Le plus important est d’être dans les six et tout le monde a ses chances. A partir de là il ne faut pas laisser passer ces opportunités. Nous n’y étions pas l’an dernier, là on est y est et il faut voir comment on va au bout des choses en se livrant au maximum et ne pas avoir de regrets par rapport à ça."

Après la défaite contre Montpellier, les Jaunards semblent avoir tourné la page de cet échec. "Dès que le match du MHR est passé et la frustration de cette défaite qui ne fait jamais plaisir, encore plus à la maison, j’ai senti que tout le monde était focalisé et était branché sur les demi-finales expliquait Franck Azéma. A nous de le montrer cette semaine dans le contenu et le sérieux qu’il va y avoir mais surtout dans la prestation livrée dimanche."