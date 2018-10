Top 14 - L’ASM Clermont Auvergne sait ce qui l’attend

Du côté du Michelin, personne n’a oublié ce 31 décembre 2017 et ce coup de bambou reçu derrière la tête au début d’un hiver critique pour l’ASM. La rage de Ludovic Radosavljevic sur son essai libérateur à la 72e et la victoire 27-31 a marqué les esprits et gâché la Saint-Sylvestre.

L’ASM s’embourbait dans une mauvaise passe après cette défaite à la maison marquée par 8 cartons jaunes. "C’est toujours compliqué que cela soit ici ou chez-eux avouait Damien Chouly. L’an dernier nous avons perdu à la maison et nous n’avons pas oublié ça. On fait une semaine studieuse pour bien les recevoir. On sait qu’ils ont un gros esprit d’équipe, un gros caractère. On l’a encore vu contre Exeter après deux essais encaissés ils ont trouvé les ressources pour gagner ce match à 14. Ce sont les champions de France. Il faut les recevoir comme des Champions de France. "

Top 14 - Judicael Cancoriet (Clermont)Icon Sport

La bête noire de l’ASM est de retour et Clermont est en alerte. En 15 ans, les Bleu et Blanc ont gagné 5 fois au Michelin. Le CO ne réussit pas à l’ASM et c’est récurrent : en 2002, le CO sortait Clermont en quart de Coupe d’Europe et en 2013 il le battait en demi-finale de Top 14 à Nantes. Pire, en 2014 en barrage au Michelin, les Tarnais mettaient fin à l’incroyable série de 77 matches gagnés à domicile par l’ASM.

Malgré tout, en février 2016, l’ASM parvenait à mettre fin à 40 ans de disette en gagnant à Pierre Antoine 17-28 après un nul acquis en 2013. Mais Castres est toujours un gros morceau à négocier pour les Clermontois. "Je n’oublie pas ce 31 décembre car une défaite à la maison cela fait toujours mal au casque explique Arthur Iturria. On l’avait amer car on avait le match en main et on perd à la fin. L’an dernier c’est nous qui perdons ce match, ce ne sont pas eux qui le gagnent… On s’était raté complètement. Ce n’est pas la bête noire, c’est à nous de rester concentrer et de faire ce que l’on sait faire. "

Du combat et de la revanche dans l’air

Encore une fois, sur les bases, ce Clermont-Castres promet un gros combat. Le CO a une réputation de "pénible". "Ils font la guerre dans les rucks avoue Judicaël Cancoriet. Ils n’ont pas connu, eux, la décompression du champion. Ils sont bien dans leur saison, c’est un gros match qui nous attend. "

Cet esprit d’équipe permet au Champion de France de bien voyager comme en témoigne ces victoires à Montpellier et à Toulouse et ces matches accrochés à Toulon et au Racing. Donc méfiance. "C’est consistant à tous les niveaux rappelle Franck Azéma. Ils voyagent bien on le sait, le CO ne lâche aucun match, il y a cette grinta. Ce sont des combattants, ils ont un jeu dur dans la conquête, le pressing défensif et les turn-over. Ils ne sont pas champions pour rien. Contre Exeter, ils ont fait une grosse performance, avec du caractère."

Du côté du CO, la colonie des "Ex clermontois" est encore plus fournie avec les arrivées de Camille Gérondeau et de Scott Spedding venues s’ajouter aux Combezou, Jacquet, Samson, Kotze ou Radosavljevic. Ces anciens qui veulent se montrer donnent à ce match un parfum particulier, toujours. "Ce sont des joueurs que l’on connait bien et ils sont toujours un peu revanchards quand ils viennent explique Arthur Iturria. Je serais pareil à leur place. Ils font partie de ceux qui vont livrer un gros combat. "

Si Castres n’a pas connu de décompression après son titre de champion, au niveau de l’infirmerie, le CO est durement touché, comme l’ASM l’an dernier. Ambitieux et valeureux en Champions Cup, les Castrais y ont laissé des plumes. Du côté de l’ASM, qui a rempli lui aussi son contrat en Challenge Cup, avec une belle performance à Northampton mais un large turn-over contre Timisoara, l’effectif est quasiment au complet.

A Castres, Maama Vaipulu est suspendu et Julien Dumora a rejoint l’infirmerie déjà remplie avec Benjamin Urdapilletta, Anthony Jelonch et Geoffrey Palis ou Scott Spedding pour ne citer qu’eux. Mais l’absence de ces hommes forts, ce n’est pas le souci du leader auvergnat. "Cela va être un gros match même si il manque des joueurs rappelle Judicaël Cancoriet. Ils vont venir avec une grosse envie. Les anciens clermontois ont envie de montrer qu’ils sont bien là où ils sont et qu’ils ont progressé. Ils auront à cœur de faire un gros match. Sur le terrain il n’y a pas d’amis durant 80 minutes. On se verra après…"

A Clermont, on se méfie de Castres, c’est devenu une habitude. Et encore plus des anciens de la maison jaune et bleue. Face au Champion, l’ASM veut rester le patron de ce début de championnat.