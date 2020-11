Le résumé : Toulouse a eu la balle de match

D’entrée de jeu le ton était donné, le CO contre le vent met la main sur le ballon. Les Toulousains se mettent à la faute et Urdapilleta ouvre le score avec une pénalité à la quatrième minute. Les joueurs d’Ugo Mola reviennent rapidement au score et après une série de fautes castraises, il franchissent la ligne grâce à un ballon porté bien organisé conclu par Mauvaka. Une dernier coup de pied réussi de Zach Holmes offre dix points d’avance à Toulouse à la pause.

Au retour des vestiaires, le CO marque dès les premières minutes par l’intermédiaire de Combezou. Les Castrais revenus au score, le terme de "derby" prend tout son sens sur la pelouse d’Ernest-Wallon. Des rucks disputés, de nombreux accrochages et les Castrais qui dominent toujours autant au niveau de la possession. Manquant de réalisme, le CO recolle tout de même au tableau d’affichage à la soixante-dix-septième minute.

Dans les dernières secondes Castres perd un ballon important en touche et Toulouse peut attaquer dans le camp tarnais. Après plusieurs temps de jeu aux abords des vingt-deux mètres, Zach Holmes se place dans l’axe, Balès le sert mais la frappe de l’Australien passe sur la droit des poteaux. Toulouse a laissé passer sa chance…

Le chiffre : 81% de possession pour Castres à la vingtième minute

Si il y a un aspect où les Castrais ont excellé ce samedi après-midi, c’est dans la conservation de ballon. Plutôt propre au déblayage et au niveau des soutiens, le CO a dès le coup d’envoi su garder le ballon pour attendre la seconde période et le vent dans leur dos. Un chiffre en atteste, à la vingtième minute, les joueurs de Mauricio Reggiardo étaient à créditer de 81% de possession du ballon depuis le coup d’envoi. Une main mise sur le jeu que les Toulousains n’ont pas réussi à avoir en seconde mi-temps malgré le vent en leur défaveur.

Le joueur : Jelonch prend rendez-vous

Le staff toulousain, malgré le match nul, peut quand même se réjouir d’une chose, d’avoir réussi à faire signer Anthony Jelonch dans leur rangs à partir de la saison prochaine. Le troisième ligne castrais a démontré toute son activité lors de cette rencontre. Des interventions offensives qui ont mis pour le plus souvent les Castrais dans l’avancée, et une défense irréprochable ou presque. Les supporters haut-garonnais peuvent saliver d’avance de voir le Gersois d’origine porter le maillot rouge et noir en 2021 et ce, jusqu'en 2024.

La question : Quelle équipe peut le plus se réjouir de ce match nul ?

C’est l’interrogation classique après un score de parité. Deux points de gagnés ou deux points de perdus ? À la vue de leur prestation, les Castrais peuvent tout de même avoir quelques regrets de ne pas ramener la victoire de Toulouse avec leur manque criant de réalisme. Les Toulousains, également, peuvent aussi être déçus de ce résultat qui peut être vu comme une contre-performance malgré leurs nombreuses scories qui ont empêché le Stade de développer son jeu. On vous laisse vous faire votre avis…

