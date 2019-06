C’est Jérôme Gallo, l’habituel speaker du Parc des sports Marcel-Michelin, qui joue les maîtres de cérémonies sur la place de Jaude. Au cœur de Clermont-Ferrand, la célèbre place se partage encore entre les derniers clients du grand centre commercial attenant et les premiers supporters qui arrivent sourires aux lèvres, depuis le milieu de l’après-midi. À partir de 19h30, les premières images du stade de France sont attendues sur un écran géant de plus de 100 m2, pour une présentation des équipes qui devraient faire monter la température. Une température plutôt fraîche pour un samedi de juin, mais la pluie qui s’est abattue en trombe depuis hier soir sur la région, a laissé place in extremis au ciel bleu et au soleil… couleurs de l’équipe locale !

Vercingétorix prêt à en découdre

Au fond de la place, face à l’écran géant, la statue de Vercingétorix à troquée son habituel glaive pour le drapeau de la Yellow-Army et va assister fièrement aux cérémonies autour du match. Tous les bars de la place ont joué le jeu en proposant des stands extérieurs, et les nombreux ballons de baudruches et autres banderoles sont là pour habiller le cœur de Clermont aux couleurs de ses favoris. Sur le devant du parvis, au pied de l’écran géant, un Bouclier de Brennus artisanal annonce fièrement l’envie de remporter un troisième titre de champion en moins de 10 ans. Les premiers chants de supporters montent et Clermont est fin prête à vibrer pour une seconde finale en un peu plus d’un mois. Si la victoire en Challenge Cup est passé au second plan, tous les supporters et suiveurs du club s’étaient déjà donné rendez-vous pour cette grande finale du Top 14.

Au son des "ici, ici c’est Montferrand", la place de Jaude devrait accueillir près de 30.000 spectateurs tout au long de la soirée…