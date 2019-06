Top 14 : la vague de reprises

Les Agenais ont montré la voie en retrouvant le chemin de l’entraînement en fin de semaine. C’est le premier élève de Top 14 à avoir entamé sa préparation. Plus précisément, les joueurs du SUALG avaient rendez-vous vendredi à Armandie pour remplir les formalités administratives, récupérer les paquetages, échanger autour d’un café ou, pour certains, se plier à l’exercice médiatique. Mais, dès le lendemain, les hommes de Christophe Laussucq ont pris la direction de Lacanau pour un stage d’une semaine et directement changer de braquet.

"Quand de nombreux changements s’opèrent, il est important que tout le monde monte rapidement dans le même bateau, expliquait l’entraîneur Rémi Vaquin dans les colonnes de Midi Olympique vendredi. Débuter par un stage va nous permettre de gagner du temps en termes de cohésion, que ce soit au niveau des joueurs ou du staff." Pour autant, les Lot-et-Garonnais ne vont pas être les seuls à suer à grosses gouttes bien longtemps. En effet, dès ce lundi, ils seront imités par cinq autres clubs de l’élite. Pour la plupart, ce sont des écuries qui ont déçu lors de la saison dernière, ce qui explique leurs fins d’exercice prématurée et donc leurs reprises avancées.

Brive reprend… sans entraîneur des avants

Ainsi, les pensionnaires de l’Union Bordeaux-Bègles, de Castres, du Stade français ou de Pau, qui ne sont pas parvenus à intégrer le top 6 et à s’inviter en phase finale, vont donc officiellement lancer leur cru 2019-2020. Avec des nouveautés pour quelques-uns puisque Mauricio Reggiardo va effectuer son retour au CO et écrire une autre page de l’histoire du club tarnais. Idem pour celui dont il a pris la succession, Christophe Urios, lequel va faire ses premiers pas à la tête de l’UBB. Un promu va également entamer sa préparation ce lundi, à savoir Brive, qui commencera (à l’instar d’Agen) par un stage à Bugeat.

Avec une particularité concernant son staff : les Corréziens n’ont pour l’heure pas d’entraîneur des avants. Le départ de Didier Casadéï a été acté en milieu de semaine dernière et son remplaçant n’est pas encore connu.

La vague de reprise va ensuite se poursuivre. Dès mardi, les Toulonnais seront aussi sur le pont. Après, ce sera au tour de Bayonne vendredi.