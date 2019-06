Dès l’arrivée des Clermontois au Matmut Atlantique de Bordeaux et cette découverte de la pelouse, ce qui saute aux yeux n’est autre que la volonté certaine de chasser toute forme de pression dans les rangs de l’ASM. Les sourires se devinent sur les visages, quelques rires se font entendre et la bonne humeur est présente. Mais le discours, lui, est calme, précis et clair malgré de la sérénité. "Cette sérénité ne fait pas tout. Il y a d’autres matchs où l’on était plutôt serein, sûrs de notre jeu et de nous et l’on est passé à côté. Mais c’est toujours mieux de commencer un match tranquille et calme plutôt que d’être stressé", confie Wesley Fofana.

Pour le trois-quarts centre auvergnat, cela réside peut-être aussi dans le fait que Clermont est un habitué de ces week-ends de phase finale où tout se joue. "On a cet avantage là mais cela fait une bonne dizaine d’années que l’on joue les phases finales et pour autant on a perdu des matchs donc l’expérience ne fait pas tout sur ce genre de rencontre. Il faut plus." L’évolution des Jaunards et cette capacité à performer dans des rendez-vous couperets démontre une véritable évolution du club. Preuve encore, la finale de Challenge Européen face à La Rochelle qui démontre que l’évènement a été abordé d’une bonne manière.

" Aujourd’hui, on est dans ce mélange entre insouciance et expérience "

Franck Azéma poursuit et se remémore le travail de tout un groupe depuis la reprise du 5 juillet, celui-là même qui permet de regarder le barrage à la télévision. "C’est un luxe. Un groupe de 45 à 50 joueurs a travaillé dur et fort pour pouvoir arriver à maitriser deux compétitions. Pour pouvoir être le plus frais sur la fin, il fallait essayer d’être dans les deux. Ça ne va pas dire que tu vas être Champion, mais tu achètes une préparation différente pour avoir un peu fraicheur." Cette semaine en plus sans match a permis de remettre une couche de physique et de travailler par la suite la précision, quand Lyon a dû se coltiner un barrage épais face à Montpellier et surtout axer sa préparation sur la récupération.

Top 14 - Franck Azema (Clermont)Icon Sport

L’enceinte bordelaise est en plus un cadre pas si méconnu puisque Clermont y a gagné une autre demi-finale face à Toulouse en 2015, suivie d’une défaite en finale face à Paris. Des 23 présents ce jour-là, 11 sont encore dans l’effectif à l’heure actuelle. Ainsi quatre ans plus tard et malgré des déceptions en chemin, on sent une vraie différence entre ces deux dates. "On a continué de se construire et d’apprendre de nos échecs. Ce groupe a muri. Des garçons étaient déjà là et ont appris de ça. Ils ont aujourd’hui l’expérience pour en faire profiter les autres. À cela s’est juxtaposé une nouvelle génération avec de l’insouciance. Aujourd’hui, on est dans ce mélange entre insouciance et expérience", précise l’entraineur.

Une fin de saison en guise d’avertissement

Dans la continuité de cette prudence, les deux défaites à Toulon puis contre Montpellier pour terminer la saison régulière ont fait office de piqure de rappel. "On a essayé de se servir de ça pour gommer ce qui n’allait pas. Ça a été des avertissements qui vont, je l’espère, nous servir pour ces matchs très importants", analyse Wesley Fofana. Franck Azéma comprend aussi ce contexte "dans lequel on a évolué avec la qualification, et le fait ne pas vouloir se blesser qui est inconsciemment en tête. Ça permet de pointer du doigt que l’on a été en difficulté dans nos sorties de camp et dans les zones de rucks. On a peut-être été négligeant. Donc il faut garder les mêmes standards et se reprendre, se mettre en éveil." Il ne faut non plus oublier que dans les bases de la préparation, il y a eu deux bonnes prestations face à Lyon, une victoire au Michelin et une courte défaite à Gerland en période de Tournoi.