Top 14 - La Section officialise la mise à l'écart de Hayman et l'arrivée de Godignon

Hayman reste toutefois au sein du club pour préparer son nouveau projet personnel jusqu'au mois de juin prochain, date de la fin de son contrat. Voici ledit communiqué : "La Section Paloise Béarn Pyrénées annonce que Carl Hayman n’aura plus la charge des avants du club. Carl Hayman restera à la Section jusqu’à fin juin afin de travailler sur son nouveau projet personnel dans lequel le club l’accompagne." Sur proposition de Simon Mannix et validation du Président Bernard Pontneau, Nicolas Godignon est nommé entraîneur des avants, il prendra ses fonctions dans les prochains jours.

Bernard Pontneau : "Nous accompagnerons Carl dans son nouveau projet personnel jusqu’à fin juin. Cette décision me touche personnellement ayant beaucoup d’affection pour lui, son abnégation envers la Section Paloise Béarn Pyrénées et l’immense personne qu’il est. Un sentiment partagé par le club. Différents profils ont été étudiés pour le poste d’entraîneur des avants. Simon Mannix m’a fait part de sa volonté de collaborer avec Nicolas Godignon, un choix que j’approuve. Entraîneur en chef du CA Brive pendant plusieurs saison, Nicolas Godignon est très enthousiaste à l’idée de revenir aux bases en prenant en charge les avants de la Section. Simon et Nicolas ont eu l’occasion de se rencontrer et d’échanger à plusieurs reprises lors des réunions d’entraîneurs et de managers. Ce changement répond à notre volonté permanente d’enrichir notre exigence "rugby" avec les convictions fortes qui sont les nôtres et capitales pour notre projet de haut niveau."