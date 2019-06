Le risque de poussée d'acné a, aujourd'hui, totalement disparu. Pourtant, il y a encore quelques semaines, le simple fait d'imaginer Victor Vito ne pas pouvoir tenir pleinement son rang, lors d'éventuelles phases finales, aurait donné des boutons à plus d'un supporter du Stade Rochelais. Mais les dernières sorties de l'actuelle troisième ligne, avec le barrage face au Racing 92 en point d'orgue, ont clairement changé la donne. Entre un Grégory Alldritt sur la lancée d'un début de saison rêvé et aussitôt remarqué par le staff du XV de France, un Wiaan Liebenberg omniprésent en défense et un Kevin Gourdon quasiment de retour à son meilleur niveau, la triplette rochelaise peut désormais regarder son homologue toulousaine dans les yeux. Vito ou pas Vito.

Vendredi dernier, le n°8 du Stade Rochelais et ses flankers ont surnagé sur la pelouse de Colombes. Sans aucun doute la prestation collective la plus aboutie de la saison, entre ces trois-là. Si Wiaan Liebenberg a réalisé un bluffant 30 sur 30 au plaquage et culmine sur le podium des plus gros cisailleurs du Top 14 avec un taux de réussite proche des 94% cette saison, ses deux compères ont aussi brillé par leurs qualités défensives. Et leur faculté à porter le ballon. On en recense 12, des ballons portés, par Grégory Alldritt. Rien que sur ce duel.

Alldritt en patron

Sur l'ensemble de la saison, le Gersois d'origine marche sur les pas de Victor Vito, son mentor au centre de la troisième ligne. Son poste de prédilection. C'est simple, quand le meilleur joueur du Top 14 2016-2017 n'est pas là, c'est Alldritt LE patron en n°8. Ou quand l'élève de 22 ans est sur le point de dépasser le maître, aux yeux du légendaire troisième ligne du club à la caravelle Nicolas Djebaïli : "Vito a amené énormément de choses il y a deux ans. Notamment en matière d'expérience et de science du jeu. Les autres ont pris le pli. Il les a fait grandir. Alldritt, c'est ce qui se fait de mieux en France à ce poste."

Top 14 - Gregory Alldritt (La Rochelle) contre le Racing 92Icon Sport

Victor Vito, de retour d'une blessure à l'épaule, devra-t-il se cantonner à un rôle de joker de luxe dans la dernière ligne droite ? En tout cas, après six semaines sans jouer, le staff maritime n'a pas hésité une seconde à le faire débuter sur le banc face au Racing. "Dans des matchs comme ça, un joueur de cette qualité, s’il n’a pas de rythme, ne va pas amener de plus-value. Le but, c’est qu’il travaille dur pour les autres. Le choix de Victor était stratégique sur la touche", reconnaissait l'entraîneur des arrières Xavier Garbajosa à l'issue de la victoire 13-19 en quart.

Une complémentarité évidente

Des problèmes de riche, au Stade Rochelais ? Alors que le triangle arrière fait des étincelles en cette fin de saison, le retour au premier plan de la troisième ligne maritime coïncide aussi avec la renaissance de Kevin Gourdon, victime d'une longue traversée du désert depuis son dernier appel chez les Bleus et les roustes reçues face aux Blacks l'été dernier. Son ras-le-bol du rugby récemment exprimé désormais derrière lui, le meilleur international français de l'année 2017 touche du doigt le rayonnement qui était le sien il y a deux ans. Nombreux sont les Rochelais à le voir bousculer les plans de Jacques Brunel et s'envoler pour la Coupe du monde au Japon en compagnie de Grégory Alldritt. Surtout si le Stade venait à soulever le premier Brennus de son histoire.

Top 14 - Kevin Gourdon (La Rochelle) contre le Racing 92Icon Sport

Dans l'ombre des deux français, Wiaan Liebenberg abat lui un travail considérable au sol et en défense. Arrivé en décembre dernier en qualité de joker médical, en provenance de Montpellier où il n'était ni plus ni moins que capitaine, le Sud-africain s'est fondu en un claquement de doigts dans le dispositif jaune et noir. Un cadeau du ciel, au profil plaqueur-gratteur. "Il y a une forme de complémentarité entre les trois, observe d'ailleurs Nicolas Djebaïli, retraité du pack rochelais depuis 2015. Liebenberg est solide au contact. Kevin est un joueur de ballon. Alldritt, les deux. Franchement, par rapport à la troisième ligne de Toulouse, c'est kif-kif." Un match dans le match qui devrait susciter l'intérêt des observateurs, au Matmut Atlantique de Bordeaux.