La Ligue a alors annoncé de nouvelles dates pour ces matches en retard de la 14ème et la 15ème journée. Vendredi 26 février, le RC Toulon recevra l'Aviron bayonnais à 20h45 et la rencontre sera diffusée sur Canal+ Décalé. Le lendemain, samedi 27 février, le choc entre le Stade rochelais et le Stade toulousain se disputera à 21h05 sur la chaîne Canal+.