La saison 2020-2021 sera-t-elle celle du grand retour de Gabriel Lacroix sur les terrains ? L'ailier rochelais (26 ans, 1 sélection) peut en tout cas de nouveau y croire. L'international voit enfin le bout du tunnel, après plus de deux ans de frustration et de galère médicale : il a repris la course la semaine dernière et a confié avoir eu de bonnes sensations, chez nos confrères de Sud Ouest.

L'heure n'est plus à l'abattement : "Au bout de deux ans, je n'en pouvais plus", déclare-t-il au quotidien régional, en souvenir de son ras-le-bol de l'an dernier. De nouveau, il peut se projeter sur l'avenir avec espérance : "Il me tarde d'être dans un mois et demi, deux mois, pour voir l'évolution de mon genou, témoigne le Gersois d'origine. L'objectif premier est de reprendre une vie normale. Et l'objectif final, c'est la reprise du rugby, et je l'espère au plus haut niveau."

Depuis le 13 janvier 2018 et une fracture avec déplacement du plateau tibial en Ulster, Gabriel Lacroix cherche désespérément à retrouver la pleine mesure de ses moyens. Le Toulousain de formation a été opéré à trois reprises, la dernière fois, en février, avec une ostéotomie de varisation : "Ils m'ont coupé la jambe pour me la remettre dans l'axe, plus une intervention sur le ménisque et sur mon ancienne fracture qui s'était mal consolidée. On a refait des trous à l'intérieur pour que ça "refasse" de l'os..." Cette opération de la dernière chance pourrait lui permettre de reprendre le fil d'une carrière mise entre parenthèses depuis deux ans. Les prochains mois seront à coup sûr décisifs pour le joueur aux 18 essais en quarante-huit matchs de Top 14.