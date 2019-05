La Rochelle pour forcer son destin

Le public du stade Marcel-Deflandre peut rugir de plaisir. Les joueurs du Stade rochelais ont complètement déroulé devant les Girondins de l’UBB samedi pour la clôture de la saison régulière de Top 14. Les Rochelais veulent mettre du rythme et de l’impact dès le début du match. Avec beaucoup d’engagement, ils prennent rapidement les devants grâce à un doublé de Murimurivalu (6e et 17e) et un essai de Bourgarit (17-0, 17e). Après ce départ en fanfare, les Maritimes cèdent un peu face à une réaction girondine avec des essais de Woki (24e) et Ravai (37e). A la pause, le Stade rochelais est devant mais ne possède pas une énorme marge (22-12). Et surtout n’a plus le gain du bonus offensif que les locaux veulent absolument s’assurer. Manière de forcer son destin.

Cavalier seul rochelais

Dans le deuxième acte, les joueurs de Jono Gibbs et Xavier Garbajosa appuient nettement sur l’accélérateur. Dans un jeu débridé qui leur correspond parfaitement, les Maritimes envoient du jeu aux quatre coins du terrain. Avec les West, Retière ou encore Rattez en détonateurs, les Maritimes réalisent ainsi un 59-0. Un cavalier seul réalisé avec des essais de Sinzelle (48e), Liebenberg (52e et 54e), Puafisi (58e), Sinzelle (64e), Rattez (67e et 72e) et Alldritt (70e). Les locaux cartonnent donc les Girondins, en inscrivant 12 essais et assurant ainsi largement le gain d’une victoire bonifiée. Celle-ci leur permet de finir à la 5e place du classement et donc de se tourner vers un match de barrage sur la pelouse du Racing 92 (4e). Le vainqueur de ce match affrontera le Stade toulousain en demi-finale. Les Rochelais vont ainsi disputer les phases finales de Top 14 pour la deuxième fois de leur histoire.

Clap de fin sur une saison décevante pour l’UBB

Côté girondin, ce dernier match sera vite à oublier. Les joueurs de l’UBB ont vite été dépassé par le rythme et l’implication des Maritimes tandis qu’eux n’avaient plus rien à espérer. Une nouvelle fois, les Bordelo-Béglais n’auront pas réussi à exister durablement sur une rencontre à l’extérieur. Plus globalement, cette lourde défaite met un point final à une saison décevante. Où l’UBB ne réussit pas à s’inviter en phases finales. Désormais, il faut reconstruire. Le nouveau manager Christophe Urios enfilera donc le costume de bâtisseur la saison prochaine. La peine des Girondins contraste évidemment avec la grande joie des Maritimes. Ces derniers étaient restés à la porte des phases finales la saison passée et connaissent ce sentiment. Autant dire qu’ils vont débarquer en barrage avec une motivation extrême. Ce Racing 92 – La Rochelle peut être explosif. Et donc passionnant.