Il n’y a pas eu match ce samedi à Marcel-Deflandre entre les Maritimes et les Béarnais (71-21) pour le plus gros score de la saison en championnat. Possession paloise dans les 22m adverses, perte de balle, contre éclair des Rochelais sur près de 80m avec nombre de plaquages manqués et essai. En étant un brin sarcastique, on pourrait résumer de la sorte cette rencontre. Murimurivalu, Retière et Rattez ont été inarretables, les deux premiers marquant des doublés d’essais. Le jeune Berjon en a aussi profité pour marquer son premier essai en Top 14.

Ce match à sens unique a tout simplement été la rencontre la plus prolifique en points et en essais (13) de la saison pour la plus grande joie des quelques 16 000 supporters maritimes. Seule "ombre au tableau" pour les Charentais ? La transformation manquée de Retière à la 75e minute quand il a trouvé le poteau, ce qui n’a pas permis aux buteurs des Jaune et Noir de terminer le match à 100% face aux barres. C’est pour vous dire si l’ombre aura été légère.

Sale puis Aimé-Giral en lignes de mire

Avec cette balade, les hommes de Gibbes, Garbajosa et Patat profitent surtout pleinement de la défaite à domicile de l’UBB contre Castres un peu plus tôt pour aborder le sprint final de la meilleure des manières et plein de confiance. Mais gare aussi à l'excès de confiance. Lors de la prochaine journée de Top 14, La Rochelle aura encore l’opportunité de marquer les points de la victoire (voire du bonus ?) en gagnant là où tous ses concurrents directs pour les phases finales se sont imposés : à Perpignan. Mais avant cela, il s’agira de disputer une demi-finale de Challenge Cup à domicile contre les Anglais de Sale pour une fin de saison passionnante.

La fin de saison de la Section Paloise, elle, est triste à mourir. Non menacés de relégation depuis plusieurs semaines, les Vert et Blanc feraient bien de se méfier d’un relâchement général.