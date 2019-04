Domination rochelaise, réalisme Castrais

Une sixième victoire sur les sept dernières journées de championnat, le Castres Olympique a le vent en poupe. Toutefois, la copie rendue par les Castrais ne va pas satisfaire l’exigeant Christophe Urios. Tout d’abord, les Maritimes réussissent à prendre les devants dans cette partie assez cadenassée. Les Rochelais dominent la première demi-heure, imposant leur rythme et intensité à des Castrais sous pression. Le temps fort rochelais est validé par un essai d’Andreu après une avancée de ses partenaires sur ballon porté (6-8, 20e).

Top 14 - Rory Kockott (Castres) contre La RochelleIcon Sport

Paradoxalement, le carton jaune récolté par Taylor Paris pour avoir percuté dans les airs Ihaia West (28e) réveille les Castrais. En ce moment, les équipes aiment visiblement plutôt évoluer à 14 contre 15 et le CO confirme cette mode. Les joueurs du CO se resserrent autour de leurs avants et s’appuient sur leur touche pour envoyer… le centre Thomas Combezou marquer après ballon porté (11-8, 33e). Comme Benjamin Urdapilleta punit l’indiscipline rochelaise, les Castrais en infériorité numérique infligent un 8-0 à leurs adversaires et virent avec 6 longueurs d’avance à la pause (14-8).

Castres grimpe sur le podium, La Rochelle voyage à vide

Après avoir été très réalistes en étant dominés, les Castrais deviennent à leur tour dominateurs sans marquer sur l’entame de la deuxième période. Dans cette partie, les défenses prennent le pas sur les attaques et les équipes ont bien du mal à breaker le premier rideau adverse, à se montrer tranchantes. West répond sur pénalité à un drop d’Urdapilleta (17-11, 66e), Castres continue la course en tête.

Top 14 - Thibault Lassalle (Castres)Icon Sport

L’indiscipline s’invite à nouveau dans la partie, côté maritime cette fois. Pour une charge coude en avant, Sinzelle récolte un carton jaune (72e) et Urdapilleta enquille une nouvelle pénalité (74e). Castres a fait le plus difficile et s’évertue à laisse le Stade rochelais hors du point de bonus défensif. En puissance, Tulou offre un deuxième succès au CO et ponctue le score (25-11). Brouillons dans pas mal de secteurs de jeu, les Tarnais peuvent se satisfaire de ce succès… et c’est tout. En face, les Maritimes peuvent regretter de ne pas être restés collés au score pour glaner un précieux point de bonus défensif dans la course pour les phases finales. Castres s’installe sur la 3e place, La Rochelle glisse au 8e rang.