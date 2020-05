Le technicien a surtout eu une pensée émue pour les joueurs qui vont partir en fin de saison, notamment l'emblématique pilier Davit Zirakashvili qui va raccrocher les crampons : "Treize gars nous quittent, et pas des moindres. C’est dur de les voir s’en aller ainsi. Si on parle de Dato Zirakashvili, c’est un monument de ce club. Lui et tous les autres méritaient une autre sortie, notamment au stade Michelin. Et puis, on voulait tous finir cette saison en trombe, il y avait cette envie collective de partir sur quelque chose de bien."