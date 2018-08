Top 14 - La nouvelle vie de Kubriashvili

Dans son recrutement pour son retour en Top 14, Grenoble a concentré ses efforts en particulier sur un poste : celui de pilier. À droite, le FCG a recruté le Tongien Halani Aulika, en provenance de Sale, et le Géorgien Davit Kubriashvili. La volonté du staff est d’accompagner et d’encadrer ses jeunes prometteurs par des éléments expérimentés. "Kubri" dispose à ce titre d’un solide vécu en Top 14. Cela fait plus de dix ans qu’il arpente les pelouses de l’élite, successivement avec Montpellier, Toulon, le Stade français - avec qui il a été champion de France en 2015 -, puis de nouveau le MHR.

Top 14 - Johnny Claxton, préparateur physique du FCG avec les piliers Davit Kubriashvili et JC Janse van Rensburg (Grenoble)Midi Olympique

Montpellier qu’il a quitté en juin après la défaite en finale du Top 14 face à Castres (13-29). "Je voulais vraiment partir de là-bas avec quelque chose, confie le néo-Grenoblois. Je suis sûr que tout le monde voulait gagner ce dernier match et finir la saison sur une très bonne note. Ça restera toujours une finale perdue. Malgré la défaite, cette finale va m’aider personnellement pour apprendre beaucoup de choses."

" Créer une histoire tous ensemble "

Désormais place au FCG. "J’ai tourné la page. J’ai envie de commencer une nouvelle saison, une nouvelle vie et une nouvelle aventure avec Grenoble." C’est grâce à Dewald Senekal, l’entraîneur des avants isérois, avec qui il a joué à Toulon que Davit Kubriashvili se retrouve aujourd’hui entouré des montagnes. "Je ne connaissais personne ici à part Dewald. C’est lui qui m’a proposé de venir. Il m’a présenté le projet. Cela m’a beaucoup intéressé. J’ai la chance de découvrir ce beau club et une belle région. J’avais aussi pour objectif de continuer à évoluer en Top 14." Grenoble, qui a régulièrement souffert en mêlée ces dernières saisons, devrait profiter de l’expérience du Géorgien dans ce secteur.

Top 14 - Les piliers de Grenoble Gigashvili, Kapanadze, Kubriashvili et JC Janse van Rensburg (Grenoble)Midi Olympique

Au RCT, où il a soulevé la Coupe d’Europe en 2013, et au MHR il visait le titre chaque saison. Au FCG, le pilier droit va découvrir la lutte pour le maintien. "Ça change. L’objectif est de rester en Top 14 et après, petit à petit, grandir. Le but est de construire quelque chose, créer une histoire tous ensemble avec les joueurs et le club." Depuis quelques semaines, à l’instar de ses coéquipiers, Davit Kubriashvili ne ménage pas sa peine lors de la préparation sous la canicule sévissant en Isère. Objectif : être d’attaque pour le premier match de championnat à La Rochelle le 25 août. "Quand la saison va démarrer, on va voir quel groupe on est et qu’est-ce qu’on peut faire, c’est ça l’idée. Pendant la saison, si on prend toujours du plaisir, ça voudra dire qu’on va dans la bonne direction", analyse "Kubri". Les premières impressions du Géorgien sont bonnes. À confirmer lors de cet exercice 2018-2019.

Le Mondial 2019 dans sa ligne de mire

Pour Davit Kubriashvili, cette saison sera également importante avec la Coupe du monde 2019 dans son viseur. S’il a vécu celle de 2011, il n’avait pu disputer aucun match de l’édition 2015, blessé à un ménisque. Un forfait la mort dans l’âme. "C’était très difficile parce que j’ai fait toute la préparation et les matchs amicaux. J’étais dans le groupe. Ce n’était pas juste un match de championnat mais la Coupe du monde qui n’a lieu que tous les quatre ans et je l’ai ratée. Pour les sportifs, c’est quelque chose de spécial dans leur carrière. C’est pour ça que j’ai envie de terminer sur une bonne note avec la sélection. Après, on verra."

Davit Kubriashvili (Grenoble) espère pouvoir se qualifier avec la Géorgie à la prochaine Coupe du mondeMidi Olympique

Le Mondial japonais pourrait être sa dernière compétition avec les Lelos. Il ira alors sur ses 33 ans. Davit Kubriashvili veut donc mettre tous les atouts de son côté pour être sélectionné et ne pas manquer une deuxième fois le rendez-vous planétaire.