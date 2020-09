La LNR a franchi le pas. Comme elle le menaçait depuis des semaines, elle va attaquer la FFR en justice sur la question du calendrier des Bleus de cet automne. On sait que la FFR veut une fenêtre de six match internationaux (24 octobre-5 décembre), la LNR n'en accepte que cinq. La FFR de Bernard Laporte s'appuie sur l'extension de la période internationale décidée le 30 juillet par World Rugby mais la FFR refuse l'idée de voir ses joueurs internationaux absents pour sept semaines. Elle estime qu'on lui en demande trop. Mais le sélectionneur Fabien Galthié a toujours été ferme sur ses méthodes d'entraînements à haute intensité avec 42 joueurs concernés.

Lundi la réunion de la dernière chance, une conciliation prévue par l'article 3 de la convention, n'a rien donné. Paul Goze, président de la LNR, a jugé les proposition du camp d'en face, insuffisants. La FFR avait proposé de "plafonner, en accord avec le sélectionneur, la sélection des internationaux français à cinq feuilles de match" mais également de libérer l'ensemble du groupe le week-end sans match international ( soir les 7-8 novembre). Les clubs professionnels proposaient de leur côté, cinq semaines de mise à disposition et quatre feuilles de match maximum par joueur.

Ils ont estimé que la volonté du camp adverse pouvait s'assimiler à un passage en force. Selon eux, la FFR violerait alors la convention qui relie les deux institutions. La LNR a choisi de saisir le tribunal administratif sur cette base via un recours en référé, sorte de procédure d'urgence en attente d'un jugement définitif. L'ambiance est donc à couteaux tirés entre les deux institutions phare du rugby français. Dans le contexte actuel, élections, rendez-vous judiciaires et vu que la fenêtre arrive à grand pas, on se demande bien ce qui pourrait se passer si la LNR obtenait gain de cause.