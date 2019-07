Il y a quinze jours, le Stade français annonçait via un communiqué de presse que son flanker sud-africain Hendré Stassen (21 ans, 2m et 121 kg) était suspendu à titre provisoire par l'Agence française de lutte contre le dopage à la suite d'un contrôle inopiné effectué lors du match Montpellier / Stade français, le 19 mai dernier. Après avoir reçu le courrier de l'AFLD à son domicile parisien, le troisième-ligne sud-africain avait alors demandé une contre-expertise, soit à ce qu'un deuxième échantillon sanguin soit analysé par le laboratoire de l'agence.

Top 14 - Hendré StassenIcon Sport

Selon nos confrères de L'Equipe, le résultat de l'échantillon B est parvenu lundi soir au domicile du joueur et le verdict est aujourd'hui sans appel : le flanker sud-africain a bien été contrôlé positif à la testostérone et le taux trop élevé de cette hormone stéroïdienne n'a pu être sécrété de façon naturelle. Hendré Stassen, s'il peut toujours faire appel, encourt une suspension allant de deux à quatre ans et sera selon toute vraisemblance licencié par le Stade français dans les jours à venir.