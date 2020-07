Malgré tous les tracas et les interrogations sur les conditions de la reprise du championnat, la vie continue à l’UBB. Un nouveau partenaire est arrivé, le groupe Edenauto. Son nom s’affichera sur le maillot des Girondins. Ce nouveau partenaire a motivé la venue de la légende Philippe Dintrans (lire en page 14-15) au stade André-Moga. Mine de rien, cette signature mit un peu de baume au cœur d’un club qui a dû encaisser les récentes décisions du gouvernement de ne pas modifier la jauge de 5 000 personnes pour la reprise du championnat (lire en page 3). Perspective assez sombre pour un club qui tire sa force de son soutien populaire. Cette fin de semaine marquera une petite coupure dans la préparation d’avant saison. Les joueurs seront en vacances pour une semaine avant de reprendre la phase de préparation "rugby" proprement dit qui les amènera jusqu’aux premiers matchs amicaux, face à Biarritz, Clermont et Bayonne. Trois rendez-vous cruciaux, pour préparer une équipe qui devra ensuite jouer un quart de finale européen, contre Edimbourg.

Des olympiades délirantes

Aujourd’hui vendredi était prévu un entraînement décentralisé à 35 minutes de Bordeaux, puis l’après-midi un rendez-vous spécial était programmé au Stade Andre-Moga : la finale des Bacchus. C’est une spécialité apportée en cadeau par Christophe Urios, entre 16 h 30 et 19 heures avec une affluence limitée à 500 personnes. Le concept est celui d’olympiades entre groupes de joueurs, en principe déguisés, dans une ambiance plutôt délirante. Le groupe en a connu déjà trois depuis la reprise. Pour Christophe Urios, il s’agit d’un ciment indispensable à la cohésion du groupe. L’acte 2 disputé samedi dernier au Château de La Rivière dans le Fronsac avait été très physique, on y avait vu le jeune retraité Blair Conor porté en triomphe sur une planche de surf. La finale promet d’être serrée. Ces Bacchus sont aussi une façon de rester connectés avec un public sevré de grands rendez-vous. Les abonnés de l’UBB ont tous reçu un quiz et parmi les bonnes réponses, 300 d’entre eux ont été tirés au sort pour assister à cette "énorme" finale. Et quatre nouveaux abonnés seront intégrés au jury qui départagera les équipes. Un beau cadeau dans ces temps difficiles et en théorie, moroses. ça ne se verra pas sur la pelouse.