Top 14 - L'ASMCA répond à Cudmore: "aucune responsabilité du club ne peut être reconnue"

Toute la journée, les dirigeants clermontois se sont donc réunis au stade Marcel Michelin afin d'y examiner le dossier rendu hier par le professeur Chedru au sujet des commotions cérébrales subies au printemps 2015 par Jamie Cudmore.

La direction du club estime qu'elle a toujours porté "un intérêt premier à l'intégrité de chacun de ses joueurs" et ne relève qu'un "seul point litigieux" dans le dossier précité: "Le seul point plus litigieux est lié à la sortie de Jamie à la 56ème minute de la finale de la Champions Cup 2015. Cette sortie fut, en fait, ordonnée par l’arbitre Mr Owens sur saignement. Le médecin du club n’a pas déterminé de suspicion de commotion sur cet incident et a donc suturé le seconde ligne de l’ASM sans faire de protocole commotion HIA1. L’expert retient sous une forme d’application du strict principe de précaution que le praticien aurait dû réaliser un test HIA 1 tout en convenant que ce test aurait pu permettre le retour au jeu de Monsieur Cudmore. Il rappelle cependant qu’il n’y a pas de lien de causalité entre la prise en charge de l’ensemble des points invoqués ci-dessus et les conséquences sur la santé du joueur. En rapport avec l’état des connaissances médicales au moment des faits et en l’absence de préjudice, aucune responsabilité du club ne peut être reconnue." Quoi qu'il en soit, l'affaire cudmore n'a pas fini de faire couler dans l'encre, dans le microcosme...