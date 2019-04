Le Racing, La Rochelle, Toulouse et Lyon, la liste des gros qui l’ont emporté à Jean Bouin peut faire saliver les Clermontois. Mais en Auvergne on se méfie de cette équipe imprévisible, qui l’a emporté 5 fois hors de ses bases et notamment à Castres ou à La Rochelle. "Elle a perdu quatre fois oui mais pour combien de victoire à l’extérieur demandait Franck Azéma. Cela montre le caractère d’une équipe et son tempérament. C’est une équipe costaud, structuré dans ses formes de jeu, dense devant avec beaucoup de "X" Factors derrière, une charnière moteur dans l’initiative et la construction du jeu avec des joueurs en un contre un capables de gagner la ligne d’avantage. Ils ont cette régularité avec des hauts et des bas à domicile mais cette équipe n’a jamais démissionné et sait se remobiliser. Il faut être précis dans ce que l’on va faire dimanche. "

Les Clermontois essayeront de signer une 6e victoire à l’extérieur cette saison là où ils n’ont jamais gagné dans leur histoire. "Ce n’est pas anecdotique, cela fait plusieurs fois que l’on bute sur cette équipe avouait Damien Chouly. On s’était bien préparé et on a subi pas mal de revers. On avait fait match nul dans un match débridé (en 2016, 30-30). Ce sont toujours des matches enlevés et en plus cette année, Paris a quelque-chose à jouer. " En 2009, 2011 et 2013 les victoires de l’ASM avaient eu lieu au Stade de France. "Je ne savais pas cela déclarait Greig Laidlaw. C’est un beau challenge pour nous de devenir la première équipe à s’imposer à Jean Bouin."

Top 14 - Damien Chouly (Clermont)Icon Sport

A Clermont, un Challenge peut en cacher un autre… Pas le temps de savourer la qualification en finale de la Challenge Cup, pour Clermont, il est temps de valider cette qualification dans les six premiers et peut-être dans les deux premiers bientôt ? "On a pris un petit moment entre-nous pour apprécier la qualification en finale mais on a vite basculé sur ce match car on veut aller chercher le plus vite possible la qualification précise Franck Azéma. Jusqu’à la fin de la saison, les matches seront tous importants, en Top 14 et en Challenge. On va être attendu, les Parisiens ont besoin de points, nous aussi. Il faut se préparer sur un autre jeu mais aussi être le plus précis possible dans ces prochaines semaines. Ce n’est pas le moment de se relâcher, il faut redoubler de vigilance. Ce sont les meilleurs moments et il n’y a pas de calculs à faire. "

" On se concentre sur Paris, on ne calcule pas contre qui Lyon va jouer, combien de matches nous avons à la maison… J’ai entendu cela mais franchement, c’est du cirque ! "

Se focaliser sur son jeu et pas sur le parcours du LOU, qui souffle dans la nuque des Clermontois à sept longueurs derrière, voilà le leitmotiv des Asémistes avant de rejoindre la Capitale. "Nous n’avons pas peur du retour du LOU, nous ne regardons pas ce qui se passe derrière nous" précisait Greig Laidlaw. Après son nul contre le Racing et sa défaite bonifiée contre Toulouse, Clermont ne peut plus trop laisser de points dans cette course à la deuxième place. "J’aurais préféré que le LOU soit à vingt points derrière mais c’est du rêve, cela n’existe pas raffute Franck Azéma. On a encore une marge intéressante, cela veut dire que l’on se l’est construite. Il faut arriver à optimiser cela ou à conserver cette deuxième place, il nous reste quatre matches pour ça. On n’attend pas après les autres pour se qualifier. Personne ne nous attendu la saison dernière pour se qualifier."

Lors des quatre prochaines journées, le LOU ira à Agen samedi puis recevra Bordeaux avant de recevoir La Rochelle et d’aller à Grenoble. Après le voyage à Paris, Clermont recevra l’USAP puis ira à Toulon avant de recevoir le MHR. C’est équilibré… "Les Lyonnais vont mener leur barque pour essayer de tout gagner rappelle Franck Azéma. A nous de faire la même chose. On se concentre sur Paris, on ne calcule pas contre qui Lyon va jouer, combien de matches nous avons à la maison… J’ai entendu cela mais franchement c’est du cirque ! "

Mais comptablement tout reste possible. "Le LOU a un calendrier assez avantageux mais nous avons sept points d’avance donc oui, Lyon peut revenir explique Damien Chouly. Mais ce que l’on sait c’est que nous sommes maitres de notre destin et cela commence ce weekend au Stade français. Quand il reste quatre matches, si on en gagne deux voire trois, ce sera impossible pour Lyon de nous rattraper."