Top 14 - L'ASM Clermont verrouille ses talonneurs

Sébastien Vahaamahina, Morgan Parra, Fritz Lee et dernièrement Wesley Fofana ont donc prolongé en Auvergne, malgré les nombreuses sollicitations de clubs concurrents en Top 14. D’autres devraient suivre. Le club discute actuellement avec Damien Chouly et Flip Van der Merwe, pour envisager des solutions pour la saison à venir. Mais c’est au poste de talonneur que les dossiers avancent le plus vite.

Kayser et Ulugia bientôt prolongés, Tolofua ne viendra pas

En fin de contrat en juin prochain, Benjamin Kayser (34 ans, 37 sélections) a déjà bien avancé dans ses discussions avec l’encadrement clermontois. Arrivé en Auvergne en 2011, le Parisien d’origine est le titulaire régulier du poste pour la huitième saison consécutive. Cela devrait se poursuivre pour encore une à deux saisons. Kayser devrait se réengager en Auvergne dans les semaines à venir. Autre talonneur en fin de contrat en juin prochain (avec, toutefois, une année optionnelle), John Ulugia devrait également demeurer en Auvergne la saison à venir. Arrivé en Auvergne en 2014 en provenance de Bourg-en-Bresse, l’Australien de 32 ans devrait porter le maillot clermontois pour les deux prochaines saisons, au moins.

Ces prolongations à venir, ainsi que la présence au club de Yohan Beheregaray (22 ans, sous contrat jusqu’en 2020) toujours au poste de talonneur, signifient l’abandon d’une autre piste : en contact depuis cet été avec l’ASMCA, dont il avait visité les installations, Christopher-Eric Tolofua ne portera pas le maillot auvergnat la saison prochaine. Le joueur est actuellement en fin de contrat aux Saracens, où il est peu utilisé (7 matchs, 0 titularisation).

Dans nos colonnes de l'édition du lundi 22 octobre, il déclare : "J’ai à cœur d’effectuer encore quelques belles saisons aux Saracens. […] Ma priorité, c’est de rester aux Saracens. Après, si ça n’aboutit pas, j’irai voir ailleurs… Je reste à l’écoute du marché français." Un marché qui s’est définitivement refermé du côté de Clermont, où les tergiversations du joueur ont convaincu l’encadrement de son manque d’enthousiasme pour rejoindre l’Auvergne.

