Le jeu : La Rochelle n’a vraiment été inquiétée que dans le dernier quart d’heure

Les Racingmen sont passés à côté de leur première mi-temps et ce, malgré un début de match prometteur. En cause, une incapacité à concrétiser leurs temps forts, une forte indiscipline marquée par sept pénalités concédées et un carton jaune contre Henry Chavancy (37e), ainsi que des scories trop nombreuses pour ce niveau. À l’inverse, les Rochelais ont su se montrer pragmatiques et engranger les points par la botte de Ihaia West (11e, 16e, 30e, 38e).

Top 14 - Dany Priso (La Rochelle)Icon Sport

Menés de 9 points à la pause (3-12), les Ciel et Blanc ont touché le fond en encaissant un essai d’Arthur Retière, formé au Racing et à la conclusion d’un mouvement où trois de ses coéquipiers auraient également pu marquer (52e). Les Maritimes ont ensuite parfaitement mené leur barque jusqu’au dernier quart d’heure où un essai de Leone Nakarawa a remis du suspense dans la partie (67e). Les Rochelais ont alors montré des vertus de générosité et de solidité pour tenir malgré la pression.

Les joueurs : West et Doumayrou à la hauteur, pas les cadres du Racing

Si on excepte le dernier quart d’heure, où le Racing 92 s’est réveillé et a inversé la physionomie du match, les Rochelais ont dans l’ensemble fait tout mieux que leurs adversaires. Plus propres, plus réalistes, moins indisciplinés, ils ont aussi répondu présent dans le combat à l’image de Grégory Alldritt. À la baguette, Ihaia West a été parfait au pied et Geoffrey Doumayrou, passeur décisif inspiré sur l’essai de Retière, a certainement fait un de ses meilleurs matchs de la saison.

Top 14 - Ihaia West (La Rochelle) contre le Racing 92Icon Sport

Côté Racing, si Camille Chat et Wenceslas Lauret ont tenté de sonner la révolte, le reste des cadres est totalement passé à côté, à l’image de Teddy Thomas, Virimi Vakatawa et Simon Zebo, transparents. Devant, Boris Palu a vécu une première période cauchemardesque et Fabien Sanconnie n’a pas réussi à peser dans la défense rochelaise.

Le facteur X : La précision de West

Le Stade Rochelais a pu s’envoler en première période grâce à la justesse au pied de Ihaia West. Le meilleur réalisateur du championnat a tout enquillé, concrétisants ainsi les occasions obtenues par ses coéquipiers. À 12-3 à la pause, plus de la moitié de chemin était fait pour les hommes de Jono Gibbs et Xavier Garbajosa.

La stat’ : 13

C’est le nombre d’en-avants effectués par les Racingmen durant la rencontre. Bien trop pour espérer sortir vainqueur d’un match de phase finale.

La question :

Comment le Racing a-t-il pu se rater à ce point ?

Si on excepte ce dernier quart d’heure qui a redonné un peu de frissons à Colombes, les Racingmen se sont plantés dans les grandes largeurs. Les deux dernières victoires bonifiées (à Perpignan et Agen), obtenues face à des adversaires n’ayant rien à jouer, ont servi de leurre à une équipe qui piétine depuis le quart de finale européen perdu contre Toulouse (21-22). Au niveau du jeu, on a donc retrouvé le Racing qui a reçu le Stade français dernièrement (23-27), tombeur de ballons à l’indigestion, très indiscipliné et donc inefficace au possible. Les Ciel et Blanc ont perdu les deux matchs couperets qu’ils ont disputés cette année, les deux fois en quart de finale. Au vu de l’effectif francilien, on pourrait presque parler de saison ratée.