TOP 14 - L'antisèche : Toulon est avant-dernier du championnat et pourtant il n'y a rien d'illogique

Les Rochelais ont senti l'odeur d'une bête prête à être achevée. Et ils ne se sont pas fait prier pour exécuter la sentence. Privés de ballon les Toulonnais sont outrageusement dominés dans l'entame de match. Un premier franchissement de Balès et deux temps de jeu plus tard, Ihaia West se jouait facilement du seconde-ligne Alainu'Uese pour aller planter le seul et unique essai de cette après-midi bien morose sur la Rade. Mais un constat saute aux yeux. Défensivement, rien ne va. La ligne n'est que très partiellement reconstruite et laisse des trous béants pour des avaleurs d'espaces comme Alexis Balès. Exemple le plus marquant, sur une banale sortie de camp, Swan Rebbadj croit monter sur West qui s'apprêtait à dégager son camp. Problème : Balès est déjà parti au ras du ruck. 80 mètres plus loin, Jolmes est à deux doigts d'aller planter le deuxième essai des maritimes.

Le jeu toulonnais au bord du précipice.

Rien ne fonctionne et Toulon et s'en remet aux maladresses rochelaises dans la zone de vérité, sans quoi les hommes de Patrice Collazo seraient menés bien plus largement à la pause (3-10, 40e).

L'alignement en touche n'est pas souverain, malgré une timide réaction en début de seconde période, la mêlée est dominée. Pire, le capitaine Bastareaud s'agace à de multiples reprises, pestant contre les imprécisions du collectif varois. À titre personnel, le capitaine de l'équipe de France a livré une prestation bien pâle. Toujours à la pointe du combat comme à son habitude ou sa densité physique dans les rucks a sauvé bon nombre de situations dangereuses, c'est offensivement que Bastareaud a pêché. Fautes de main, mauvais choix stratégique, le centre est à l'image de son équipe.

President de Toulon Mourad BoudjellalIcon Sport

En deuxième période, le rythme est au plus bas. La valse des changements aidant, les deux équipes tombent dans un faux tempo qui n'est, ni positif pour le RCT, mené sur sa pelouse, ni au Stade Rochelais pas encore à l'abri d'un retour des locaux. D'ailleurs preuve qu'il y a encore de la vie de cette équipe varoise, la révolte semble un temps se mettre en route. Romain Taofifenua, le meilleur toulonnais de la partie, lance de grandes charges qui ont le mérite de faire reculer la ligne de flottaison rochelaise. Mais le style de jeu varois à une ou deux passes n'inquiète pas les joueurs de Garbajosa.

En fin de match, les Rouge et Noir auront de multiples occasions prés de lea ligne adverse d'aller arracher une victoire qui aurait été miraculeuse au vu de la physionomie de la rencontre. Manquant de lucidité dans leurs décisions au moment de décider quoi faire entre chercher les points ou aller chercher l'essai, le RCT s'est trompé une fois de plus et l'a payé cher. Las, le RCT concède là leur seconde défaite de la saison à domicile. La semaine prochaine, Collazo et consorts recevront la lanterne rouge Perpignan. Une réception qui se fera sans les internationaux convoqués avec l'Équipe de France (Belleau, Bastareaud et Guirado). Mais le plus important est ailleurs, le RCT coule et personne ne semble pour le moment en passe de le relever.