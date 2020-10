Le résumé : Une mi-temps et puis plus rien pour l’ASM

Trente-cinq première minutes de feu et puis les doutes ont refait surface dans le jeu clermontois. Pourtant, l’ASM a développé un jeu séduisant lors de la première période. Une domination concrétisée par trois essais, signés Veredamu, Lee et Barraque, pour sa première sous les couleurs jaune et bleu.

Une première partie de la rencontre encourageante avant que les Jaunards ne retombent dans leurs travers… Des en-avants, des plaquages manqués et les Agenais ont réussi à marquer à deux reprises par Jordaan et Taulagi. La seconde période a parfois ressemblé à du hourra rugby. Au final, l’ASM n’a pas réussi à arracher le bonus offensif malgré un SUA réduit à 13 à l’heure de jeu.

Le joueur : Alivereti Raka

L’ailier clermontois a démontré ses deux facettes lors de ce match. Tout d’abord ses qualités offensives en martyrisant la défense lot-et-garonnaise toute la première période. Raka est d’ailleurs à l’initiative du premier essai de l’après-midi signé Veredamu, dès la cinquième minute de jeu, grâce à un crochet intérieur qui a permis de mettre Fritz Lee dans l’intervalle.

Malgré sa grande activité offensive, l’ailier auvergnat est passé proche de la correctionnelle. Il a échappé de peu à un carton rouge après un plaquage dangereux sur le demi de mêlée agenais Abadie. Heureusement pour lui, l’arbitre de la rencontre a estimé que le numéro 9 du SUA était en train de se faire plaquer, ce qui explique le bras au niveau de la tête.

Top 14 - Alivereti Raka (Clermont) contre AgenIcon Sport

L’essai : Veredamu à la conclusion d’une belle action offensive

On est à la 4ème minute, après quelques lancements de jeu, le ballon se retrouve dans les mains de Raka qui d’un seul appui bat deux défenseurs agenais pour mettre Lee puis Lapandry dans l’intervalle. Après quelques percussions dans les vingt-deux mètres, les arrières clermontois enchaînent les passes après contact. Pourailly est stoppé à un mètre de la ligne mais arrive à relever le ballon pour Veredamu qui était au soutien pour la première réalisation de la partie.

La question : Raka devait-il être exclu ?

L’image était impressionnante, le bras de l’ailier clermontois dans le visage d’Abadie laissait présager un retour au vestiaire prématuré pour Alivereti Raka et pourtant il a échappé à l’exclusion définitive. La raison ? Paul Abadie était déjà au sol lorsque le bras du Clermontois a heurté le visage de l’Agenais. Une décision qui fera évidemment parler...