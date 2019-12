Le match : Ravaï le leader qui est en toi

Délocalisée sur la pelouse imbibée du Matmut Atlantique, la première période est à donner au crédit des Girondins. Par le score d'abord, 12 à 6 pour quatre pénalités de Mathieu Jalibert, mais aussi dans la domination. En étouffant la Rochelle dans son camp, Bordeaux s'est montré plus dangereux dans ses attaques. Dans quelques séquences de ping-pong, le jeu au pied n'a pas été utilisé à bon escient par les charnières.

Un second acte où les Rochelais montrent un tout autre visage. Plus combatif, c'est dans l'avancée que se remettent les hommes de Jono Gibbes. Et c'est grâce à l'international français Jules Plisson et son 100% face aux perches que les Maritimes reviennent au score petit à petit. Mais on sentait que le dénouement aurait lieu en fin de match, lorsque les esprits divaguent et les corps peinent. Et quel coaching de Christophe Urios. L'entrée de Peni Ravaï vient comme achever les dernières forces du Stade rochelais lorsqu'il inscrit le seul essai de ce match tout en puissance.

Le joueur : Ducuing a été inventif

Les conditions hivernales du Matmut n'ont pas refroidi le Haut-Pyrénéen. Beaucoup de courses dans l'avancée, c'est l'intervalle et rien d'autre qui intéresse Nans Ducuing. Le Bordelais a trouvé la brèche souvent pour faire jouer après lui. Avec un Mathieu Jalibert gêné par les montées agressives des Jaunes et noirs, c'était à lui d'endosser le rôle de casseur de la ligne défensives.

La stat : 30% des essais inscrits dans les 20 dernières minutes

Cette saison, l'UBB a inscrit presque un tiers de ses essais lors des dernières vingt-minutes. Notamment la faute à un banc très solide qui viennent comme le veux leur rôle, finir le travail des titulaires. Comme l'a fait ce soir face aux Rochelais, Peni Ravaï.

La question : Bordeaux va-t-il finir l'année 2019 dans le fauteuil de leader ?

Les Bordelais sont actuellement leader du Top 14 après cette victoire face à la Rochelle. Mais lors de la dernière journée, deux confrontations détermineront celui qui terminera l'année 2019 sur le fauteuil de leader. L'UBB (38 points) sera en déplacement au Hameau pour défier la Section. De son côté, le LOU (35 points) recevra l'Aviron Bayonnais à Gerland.